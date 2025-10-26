Путин оценил российские силы ядерного сдерживания

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Современность сил ядерного сдерживания РФ находится на самом высоком уровне, она выше, чем у других ядерных государств, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Современность наших вооружённых сил, вернее, ядерного сдерживания находится на самом высоком уровне. Наверное, можно без всякого преувеличения сказать - она на более высоком уровне находится, как минимум, (чем у - ред.) всех ядерных государств", - сказал он в ходе совещания с командующими группировками, задействованными в СВО.