https://ria.ru/20251026/putin-2050664061.html
Путин: ВС России нужно продолжить выполнять задачи СВО по замыслу Генштаба
Путин: ВС России нужно продолжить выполнять задачи СВО по замыслу Генштаба - РИА Новости, 26.10.2025
Путин: ВС России нужно продолжить выполнять задачи СВО по замыслу Генштаба
Командующим группировками войск РФ необходимо продолжить выполнение задач СВО в соответствии с замыслом, разработанным Генштабом, заявил президент России... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T09:36:00+03:00
2025-10-26T09:36:00+03:00
2025-10-26T09:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин: ВС России нужно продолжить выполнять задачи СВО по замыслу Генштаба
Путин: ВС РФ необходимо продолжить выполнять задачи СВО по замыслу Генштаба