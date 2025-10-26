Рейтинг@Mail.ru
26.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:31 26.10.2025
Путин призвал оказать помощь населению при зачистке территорий от ВСУ
Путин призвал оказать помощь населению при зачистке территорий от ВСУ
Местным жителям при зачистке территорий от ВСУ надо оказать помощь при эвакуации в безопасные районы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2025
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
вооруженные силы украины
россия
владимир путин, россия, общество, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество, Вооруженные силы Украины
Путин призвал оказать помощь населению при зачистке территорий от ВСУ

Путин: жителям при зачистке территорий от ВСУ надо оказать помощь при эвакуации

Владимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Местным жителям при зачистке территорий от ВСУ надо оказать помощь при эвакуации в безопасные районы, заявил президент России Владимир Путин.
"В ходе боевой работы по зачистки этих территорий (от ВСУ - ред.) нужно сделать всё для того, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения, которыми украинские формирования прикрываются, как живым щитом. Местным жителям должна быть оказана вся необходимая помощь и приняты меры для эвакуации их в безопасные районы", - сказал Путин на совещании с командующими группировками, задействованными в СВО.
Специальная военная операция на Украине
Владимир Путин
Россия
Общество
Вооруженные силы Украины
 
 
