https://ria.ru/20251026/putin-2050663149.html
Путин призвал оказать помощь населению при зачистке территорий от ВСУ
Путин призвал оказать помощь населению при зачистке территорий от ВСУ - РИА Новости, 26.10.2025
Путин призвал оказать помощь населению при зачистке территорий от ВСУ
Местным жителям при зачистке территорий от ВСУ надо оказать помощь при эвакуации в безопасные районы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T09:31:00+03:00
2025-10-26T09:31:00+03:00
2025-10-26T09:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество, Вооруженные силы Украины
Путин призвал оказать помощь населению при зачистке территорий от ВСУ
Путин: жителям при зачистке территорий от ВСУ надо оказать помощь при эвакуации