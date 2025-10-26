https://ria.ru/20251026/putin-2050663048.html
Действия ВС России не приурочены к каким-либо датам, заявил Путин
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Действия ВС РФ не приурочены к каким-либо датам, всегда исходят из военной целесообразности, заявил президент России Владимир Путин.
"Мой подход тоже вам известен. Мы к каким-то датам, к каким-то событиям ничего приурочивать не будем. Будем всегда, как это делаем до сих пор, исходить из военной целесообразности", - сказал глава государства в ходе совещания с командующими группировками, задействованными в СВО.