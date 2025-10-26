Действия ВС России не приурочены к каким-либо датам, заявил Путин

"Мой подход тоже вам известен. Мы к каким-то датам, к каким-то событиям ничего приурочивать не будем. Будем всегда, как это делаем до сих пор, исходить из военной целесообразности", - сказал глава государства в ходе совещания с командующими группировками, задействованными в СВО.