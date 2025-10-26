https://ria.ru/20251026/putin-2050662349.html
Путин поручил принять меры для обеспечения сдачи в плен военных ВСУ
Путин поручил принять меры для обеспечения сдачи в плен военных ВСУ - РИА Новости, 26.10.2025
Путин поручил принять меры для обеспечения сдачи в плен военных ВСУ
Президент России Владимир Путин поручил принять все меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T09:28:00+03:00
2025-10-26T09:28:00+03:00
2025-10-26T09:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050112922_0:148:3322:2016_1920x0_80_0_0_4c99378a41116c3e5140a7e651f183bf.jpg
https://ria.ru/20251026/putin-2050661110.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050112922_565:0:3296:2048_1920x0_80_0_0_712a12225e2919ba6efeb7439791523b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин поручил принять меры для обеспечения сдачи в плен военных ВСУ
Путин поручил принять все меры для обеспечения сдачи в плен военных ВСУ