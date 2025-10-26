Герасимов доложил Путину об испытаниях "Буревестника" и успехах на фронте

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. На совещании глава Генштаба Валерий Герасимов доложил ему об успехах на фронте и итогах испытаний уникального российского оружия. Главное — в материале РИА Новости.

Об испытаниях "Буревестника"

Президент подчеркнул, что войска во время тренировки стратегических наступательных сил протестировали перспективные образцы вооружения. По его словам, страна лидирует в мире в вопросе ядерного сдерживания:

« "В очередной раз мы подтвердили надежность ядерного щита, стратегические силы способны обеспечить национальную безопасность Российской Федерации и Cоюзного государства в полном объеме". Владимир Путин президент России президент России

Как отметил Герасимов, испытания новой ракеты "Буревестник" прошли 21 октября, за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров, это не предел:

« "В ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны". Валерий Герасимов глава Генштаба глава Генштаба

Путин заявил, что ключевые задачи по испытаниям "Буревестника" достигнуты, предстоит большая работа, чтобы поставить его на боевое дежурство. Он добавил, что крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой — это уникальное вооружение, которого нет ни у кого в мире. Также следует решить, к какому классу его относить:

« "Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших вооруженных силах". Владимир Путин президент России президент России

О ситуации в зоне СВО

Как доложил Герасимов, группировка "Центр" завершила окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова и блокировала до 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ.

Бойцы "Запада", в свою очередь, овладели переправой через реку Оскол и взяли в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военных. Также армия освободила Волчанск на 70 процентов и завершает бои за Ямполь.

Путин уточнил, что украинским солдатам стреляют в спину, им непросто сдаваться в плен. В то же время предстоит большая работа по ликвидации окруженных сил ВСУ. Он призвал обращаться с пленными в рамках законодательства и международного права:

« "Армия России исторически всегда относилась к поверженному противнику с милосердием. И будем из этого исходить". Владимир Путин президент России президент России