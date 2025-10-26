Герасимов доложил Путину об испытаниях "Буревестника" и успехах на фронте

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. На совещании глава Генштаба Валерий Герасимов доложил ему об успехах на фронте и итогах испытаний уникального российского оружия. Главное — в материале РИА Новости.
Об испытаниях "Буревестника"
Президент подчеркнул, что войска во время тренировки стратегических наступательных сил протестировали перспективные образцы вооружения. По его словам, страна лидирует в мире в вопросе ядерного сдерживания:
"В очередной раз мы подтвердили надежность ядерного щита, стратегические силы способны обеспечить национальную безопасность Российской Федерации и Cоюзного государства в полном объеме".
Как отметил Герасимов, испытания новой ракеты "Буревестник" прошли 21 октября, за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров, это не предел:
"В ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".
Путин заявил, что ключевые задачи по испытаниям "Буревестника" достигнуты, предстоит большая работа, чтобы поставить его на боевое дежурство. Он добавил, что крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой — это уникальное вооружение, которого нет ни у кого в мире. Также следует решить, к какому классу его относить:
"Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших вооруженных силах".
О ситуации в зоне СВО
Как доложил Герасимов, группировка "Центр" завершила окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова и блокировала до 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ.
Бойцы "Запада", в свою очередь, овладели переправой через реку Оскол и взяли в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военных. Также армия освободила Волчанск на 70 процентов и завершает бои за Ямполь.
Путин уточнил, что украинским солдатам стреляют в спину, им непросто сдаваться в плен. В то же время предстоит большая работа по ликвидации окруженных сил ВСУ. Он призвал обращаться с пленными в рамках законодательства и международного права:
"Армия России исторически всегда относилась к поверженному противнику с милосердием. И будем из этого исходить".
Президент поручил оказывать помощь местным жителям для эвакуации в безопасные районы при зачистке территорий от ВСУ. Также он приказал командующим группировками войск продолжить выполнение задач в зоне СВО по замыслу Генштаба.
