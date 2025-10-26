Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Президент провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Все они подробно доложили Верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения", — сказал он.
Путину предоставили отдельный доклад по Купянскому и Красноармейскому направлениям. Ему сообщили, что в районе Купянска в окружении находятся до пяти тысяч военнослужащих ВСУ, а в районе Красноармейска — до пяти с половиной.
Красноармейск — один из важнейших логистических узлов ВСУ в Донецкой Народной Республике и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
Песков добавил, что Верховному главнокомандующему озвучили полную информацию о положении дел на фронте.
