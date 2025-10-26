Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск

"Президент провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Все они подробно доложили Верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения", — сказал он.

Путину предоставили отдельный доклад по Купянскому и Красноармейскому направлениям. Ему сообщили, что в районе Купянска в окружении находятся до пяти тысяч военнослужащих ВСУ, а в районе Красноармейска — до пяти с половиной.