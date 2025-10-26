Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 26.10.2025 (обновлено: 09:25 26.10.2025)
Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск
Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск - РИА Новости, 26.10.2025
Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск
Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2025
безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, красноармейск
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Красноармейск
Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск

Путин провел совещание с Герасимовым и командующими группировками войск в СВО

Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«

"Президент провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Все они подробно доложили Верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения", — сказал он.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой Центр - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Герасимов отметил успехи группировки "Центр" в освобождении ДНР
Вчера, 10:00
Путину предоставили отдельный доклад по Купянскому и Красноармейскому направлениям. Ему сообщили, что в районе Купянска в окружении находятся до пяти тысяч военнослужащих ВСУ, а в районе Красноармейска — до пяти с половиной.

Красноармейск — один из важнейших логистических узлов ВСУ в Донецкой Народной Республике и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.

Песков добавил, что Верховному главнокомандующему озвучили полную информацию о положении дел на фронте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
