https://ria.ru/20251026/putin--2050666497.html
Путин поручил определить, к какому классу относится ракета "Буревестник"
Путин поручил определить, к какому классу относится ракета "Буревестник" - РИА Новости, 26.10.2025
Путин поручил определить, к какому классу относится ракета "Буревестник"
Президент России Владимир Путин поручил начальнику Генштаба ВС РФ генералу армии Валерию Герасимову определить, к какому классу относится ракета "Буревестник" и РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T09:49:00+03:00
2025-10-26T09:49:00+03:00
2025-10-26T09:49:00+03:00
новое оружие россии
россия
владимир путин
валерий герасимов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251026/putin--2050666176.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, валерий герасимов, безопасность
Новое оружие России, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Безопасность
Путин поручил определить, к какому классу относится ракета "Буревестник"
Путин поручил Герасимову определить, к какому классу относится "Буревестник"