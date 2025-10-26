Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил определить, к какому классу относится ракета "Буревестник"
Новое оружие России
 
09:49 26.10.2025
Путин поручил определить, к какому классу относится ракета "Буревестник"
Путин поручил определить, к какому классу относится ракета "Буревестник" - РИА Новости, 26.10.2025
Путин поручил определить, к какому классу относится ракета "Буревестник"
Президент России Владимир Путин поручил начальнику Генштаба ВС РФ генералу армии Валерию Герасимову определить, к какому классу относится ракета "Буревестник" и РИА Новости, 26.10.2025
новое оружие россии
россия
владимир путин
валерий герасимов
безопасность
россия
россия, владимир путин, валерий герасимов, безопасность
Новое оружие России, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Безопасность
Путин поручил определить, к какому классу относится ракета "Буревестник"

Путин поручил Герасимову определить, к какому классу относится "Буревестник"

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил начальнику Генштаба ВС РФ генералу армии Валерию Герасимову определить, к какому классу относится ракета "Буревестник" и готовить инфраструктуру для размещения.
Он уточнил, что крылатые ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой - это уникальное изделие, которого в мире нет ни у кого.
"Нам нужно будет, Валерий Васильевич, определиться, что это такое, к какому классу оружия эта новая система относится. Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших Вооруженных силах", - сказал Путин в ходе совещания с командующими группировками, задействованными в СВО.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Путин поручил определить способы применения ракеты "Буревестник"
09:47
 
Новое оружие РоссииРоссияВладимир ПутинВалерий ГерасимовБезопасность
 
 
