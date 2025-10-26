https://ria.ru/20251026/putin--2050662769.html
Путин призвал обращаться с пленными ВСУ в рамках международного права
Путин призвал обращаться с пленными ВСУ в рамках международного права
Президент РФ Владимир Путин призвал обращаться с украинскими пленными в рамках российского законодательства и международного права. РИА Новости, 26.10.2025
Путин призвал обращаться с пленными ВСУ в рамках международного права
