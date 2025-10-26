Рейтинг@Mail.ru
Прилепин рассказал, что позволит создать новые "Оскар" и Нобелевскую премию - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:53 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/prilepin-2050750176.html
Прилепин рассказал, что позволит создать новые "Оскар" и Нобелевскую премию
Прилепин рассказал, что позволит создать новые "Оскар" и Нобелевскую премию - РИА Новости, 26.10.2025
Прилепин рассказал, что позволит создать новые "Оскар" и Нобелевскую премию
Писатель Захар Прилепин заявил, что видит будущее России через десять лет в центре выстроенной совместно со странами Глобального Юга антиколониальной системы,... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T17:53:00+03:00
2025-10-26T17:53:00+03:00
культура
россия
европа
сша
захар прилепин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
фонд "росконгресс"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916990661_0:0:3181:1789_1920x0_80_0_0_d63846c5b08f354564e6a9d58b9676cd.jpg
https://ria.ru/20251021/prilepin-2049590011.html
https://ria.ru/20251021/prilepin-2049592119.html
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916990661_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_7b28184b561fc86bce9e2ad89c64b1af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, сша, захар прилепин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), фонд "росконгресс"
Культура, Россия, Европа, США, Захар Прилепин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Фонд "Росконгресс"
Прилепин рассказал, что позволит создать новые "Оскар" и Нобелевскую премию

Прилепин: антиколониальная система позволит создать новые культурные иерархии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Захар Прилепин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин заявил, что видит будущее России через десять лет в центре выстроенной совместно со странами Глобального Юга антиколониальной системы, благодаря которой появится возможность на равных разговаривать с Европой и США и создать новые варианты Нобелевской премии и "Оскара".
"Антиколониальная система, (как - ред.) я ее называю, позволит нам создать новые мировые, нормальные культурные иерархии: новые варианты Нобелевской премии, "Оскара", "Канн", "Евровидения", новые олимпиады, где у нас не будут отбирать наши флаги, то есть мы с мировым большинством вернем миру нормальные иерархии, и тогда уже, в свою очередь, Европа и Америка будут к нам присоединяться, а не мы к ним", - сказал Прилепин в ходе выступления на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии.
Захар Прилепин: Иногда надо прекращать писать - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Захар Прилепин объявил о паузе своей литературной деятельности
21 октября, 14:38
Писатель подчеркнул, что в некотором смысле РФ отдала "белым европейским, американским господам ярлык на княжение", который теперь надо забрать и "княжить самим".
"Мир готов к тому, чтобы Россия стала в центре этих процессов", - заключил Прилепин.
Международный форум сотрудничества стал главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии. Форум объединяет более 2 тысяч российских и иностранных участников, среди которых - представители более 100 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Организаторы Форума: Россотрудничество, Общество "Знание", Фонд Росконгресс, Национальный центр "Россия".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Прилепин рассказал об идее создать аналог Нобелевской премии по литературе
21 октября, 14:57
 
КультураРоссияЕвропаСШАЗахар ПрилепинФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Фонд "Росконгресс"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала