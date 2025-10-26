Прилепин рассказал, что позволит создать новые "Оскар" и Нобелевскую премию

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин заявил, что видит будущее России через десять лет в центре выстроенной совместно со странами Глобального Юга антиколониальной системы, благодаря которой появится возможность на равных разговаривать с Европой и США и создать новые варианты Нобелевской премии и "Оскара".
"Антиколониальная система, (как - ред.) я ее называю, позволит нам создать новые мировые, нормальные культурные иерархии: новые варианты Нобелевской премии, "Оскара", "Канн", "Евровидения", новые олимпиады, где у нас не будут отбирать наши флаги, то есть мы с мировым большинством вернем миру нормальные иерархии, и тогда уже, в свою очередь, Европа и Америка будут к нам присоединяться, а не мы к ним", - сказал Прилепин в ходе выступления на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии.
Писатель подчеркнул, что в некотором смысле РФ отдала "белым европейским, американским господам ярлык на княжение", который теперь надо забрать и "княжить самим".
"Мир готов к тому, чтобы Россия стала в центре этих процессов", - заключил Прилепин.
Международный форум сотрудничества стал главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии. Форум объединяет более 2 тысяч российских и иностранных участников, среди которых - представители более 100 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Организаторы Форума: Россотрудничество, Общество "Знание", Фонд Росконгресс, Национальный центр "Россия".
