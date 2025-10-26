Прилепин рассказал, что позволит создать новые "Оскар" и Нобелевскую премию

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин заявил, что видит будущее России через десять лет в центре выстроенной совместно со странами Глобального Юга антиколониальной системы, благодаря которой появится возможность на равных разговаривать с Европой и США и создать новые варианты Нобелевской премии и "Оскара".