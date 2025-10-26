Рейтинг@Mail.ru
Прилепин видит Россию в центре антиколониальной системы - РИА Новости, 26.10.2025
17:29 26.10.2025
Прилепин видит Россию в центре антиколониальной системы
Прилепин видит Россию в центре антиколониальной системы - РИА Новости, 26.10.2025
Прилепин видит Россию в центре антиколониальной системы
Писатель Захар Прилепин заявил, что видит будущее России через десять лет в центре выстроенной совместно со странами Глобального Юга антиколониальной системы,... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T17:29:00+03:00
2025-10-26T17:29:00+03:00
Прилепин видит Россию в центре антиколониальной системы

Прилепин: через 10 лет Россия будет в центре антиколониальной системы стран Юга

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Захар Прилепин. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин заявил, что видит будущее России через десять лет в центре выстроенной совместно со странами Глобального Юга антиколониальной системы, благодаря которой появится возможность на равных разговаривать с Европой и США.
"Я вижу Россию через 10 лет, построившую новую антиколониальную систему, в центре которой Россия окажется со странами Глобального Юга. То есть мы перенастроим взаимоотношения в мире так, что наши ближайшие партнеры, страны Африки, которые симпатизируют к нам исторически и в данный момент, "красный пояс" Латинской Америки в лице Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, Бразилии и ряда других стран, Китай, конечно же, отчасти Индия, конечно же, КНДР", - заявил он в ходе выступления на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии.
По его словам, только такое положение вещей позволит России на равных разговаривать с Европой и США, а также с американским президентом Дональдом Трампом конкретно.
"Только в том случае, когда они почувствуют угрозу для себя со стороны России и тех стран, с которыми мы заключили военно-стратегические партнерства, такие, какие мы заключили в Северной Корее, только тогда они будут с нами нормально договариваться", - считает Прилепин.
Международный форум сотрудничества стал главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии. Форум объединит более 2 тысяч российских и иностранных участников, среди которых представители более 100 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Организаторы Форума — Россотрудничество, Общество "Знание", Фонд Росконгресс, Национальный центр "Россия".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября.
