Водитель, сбивший полицейского в Краснодаре, получил 17 лет колонии

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Водитель, сбивший полицейского в Краснодаре в феврале 2022 года, получил 17 лет колонии по делу о теракте и попытке похитить огнестрельное оружие, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что Южный окружной военный суд приговорил Сергея Гурина к 17 годам с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части срока наказания - в исправительной колонии строгого режима. Апелляционный военный суд позднее признал это решение законным, а судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ в октябре окончательно утвердила приговор, следует из материалов.

В апелляционной жалобе защита настаивала, что действия Гурина ошибочно квалифицированы как совершение теракта, "поскольку они несопоставимы по последствиям со взрывом или поджогом", подчеркивается в материалах.

ДТП произошло 28 февраля 2022 года в Краснодаре на пересечении улиц Красная и Буденного. В пресс-службе Управления МВД России по городу в тот же день заявили, что 30-летний житель Московской области , управляя автомобилем Mustang, не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с двумя машинами марок Hyundai и Toyota, а также наезд на инспектора ДПС. Подчеркивалось, что виновник аварии предпринял безуспешную попытку скрыться с места ДТП и был задержан сотрудниками полиции.

Как стало известно РИА Новости из судебных материалов, следствие квалифицировало действия водителя как совершение террористического акта и покушение на хищение огнестрельного оружия. Обвиняемый Гурин в своих показаниях пояснял, что совершил умышленный наезд на сотрудника полиции и предпринял попытку завладеть его табельным оружием, действия были обусловлены "несогласием с решением о проведении СВО и участием в ней его брата", сообщалось в материалах.