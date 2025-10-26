Рейтинг@Mail.ru
Мунтяну может удушить экономику Приднестровья, заявил депутат ПМР
Мунтяну может удушить экономику Приднестровья, заявил депутат ПМР
Кандидат в премьер-министры Молдавии с румынским и американским гражданством в случае утверждения на должность председателя молдавского правительства может... РИА Новости, 26.10.2025
ТИРАСПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Молдавии с румынским и американским гражданством в случае утверждения на должность председателя молдавского правительства может прибегнуть к максимальному удушению экономки Приднестровья, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Президент Молдавии Майя Санду в пятницу по предложению партии "Действие и солидарность" (ПДС) выдвинула кандидатом на пост премьер-министра проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну, который также имеет румынское и американское гражданства. В интервью молдавским СМИ Санду призналась, что обсуждала с ПДС кандидата на пост нового премьера, хотя официальные консультации по этому поводу на тот момент еще не начались. Санду заявила, что возьмет на себя ответственность за выдвижение этой кандидатуры.
"Он (Мунтяну - ред.) будет видеть более цельную картину, чем его предшественники. Возможно, он прибегнет к максимальному, так сказать, тихому удушению, исходя из давления на наши экономические субъекты. Он попытается охватить взором все экономическое поле всей бывшей советской Молдавии. Именно поэтому мы должны максимально серьезно воспринимать это назначение", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР также считает, что если Мунтяну дадут сформировать правительство так как он это видит, то Приднестровью придется иметь дело с более подготовленными людьми, чем было до сих пор.
"Надо отметить, для чего его сюда направили. Судя по всему, что известно из открытых источников, поскольку в окружении Санду нет ни одного серьезного экономиста, политика или еще кого-то в этом роде, его направили с целью укрепления так называемого кадрового вопроса. То есть нужен человек, который имеет практический опыт руководства экономикой и не такой карикатурный и вульгарный, как у НПОшников, которые окружают Санду, а реальные экономические какие-то шаги, действия, причем в больших масштабах", - отметил Сафонов.
Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
