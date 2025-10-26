Россияне могут получать пособие по уходу за каждым ребенком из двойни

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россияне могут получить пособие по уходу за каждым ребенком, если в семье родилось двое или больше детей, для этого необходимо написать заявление на каждого младенца, следует из документов Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно материалам, в случае ухода одновременно за двумя и более детьми до 1,5 лет размер пособия по уходу за ребенком суммируется. При этом он не может превышать 100% среднего заработка человека, на которого оформлена выплата.