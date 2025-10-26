Рейтинг@Mail.ru
Россияне могут получать пособие по уходу за каждым ребенком из двойни
02:20 26.10.2025
Россияне могут получать пособие по уходу за каждым ребенком из двойни
общество
социальный фонд россии
россия
россия
Дарья Буймова
общество, социальный фонд россии, россия
Россияне могут получать пособие по уходу за каждым ребенком из двойни

При уходе за двумя и более детьми до 1,5 лет размер пособия суммируется

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россияне могут получить пособие по уходу за каждым ребенком, если в семье родилось двое или больше детей, для этого необходимо написать заявление на каждого младенца, следует из документов Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, в случае ухода одновременно за двумя и более детьми до 1,5 лет размер пособия по уходу за ребенком суммируется. При этом он не может превышать 100% среднего заработка человека, на которого оформлена выплата.
Отмечается, что в случае рождения двух и более детей отпуск по уходу могут оформить оба родителя или другие родственники. Например, мама будет ухаживать за одним ребенком, а отец за другим, и они оба оформят отпуск по уходу.
Назван размер максимального пособия по беременности и родам в 2026 году
24 октября, 01:48
 
