Россияне могут получать пособие по уходу за каждым ребенком из двойни
2025-10-26T02:20:00+03:00
При уходе за двумя и более детьми до 1,5 лет размер пособия суммируется
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россияне могут получить пособие по уходу за каждым ребенком, если в семье родилось двое или больше детей, для этого необходимо написать заявление на каждого младенца, следует из документов Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, в случае ухода одновременно за двумя и более детьми до 1,5 лет размер пособия по уходу за ребенком суммируется. При этом он не может превышать 100% среднего заработка человека, на которого оформлена выплата.
Отмечается, что в случае рождения двух и более детей отпуск по уходу могут оформить оба родителя или другие родственники. Например, мама будет ухаживать за одним ребенком, а отец за другим, и они оба оформят отпуск по уходу.