Сальдо рассказал, когда восстановят порты в Херсонской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Порты в Херсонской области будут восстановлены и запущены в работу после завершения СВО, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо на полях Международного рыбопромышленного форума.

"Порты ждут своего восстановления, ждут гудков больших кораблей, и, естественно, они будут востребованы, будут запущены в работу", - сказал он.

Он сообщил, что международные торговые линии тоже будут восстановлены после завершения СВО.

"Да, они будут восстановлены после достижения победы, когда судоходство будет безопасным. Сейчас этим направлением интересуются многие зарубежные компании, и, конечно, наши компании, которые занимаются перевозками по воде... Но пока, учитывая реалии, которые есть и на фронте, и в море, мы не имеем права рисковать нашими людьми", - сказал Сальдо

Он также отметил, что есть потенциальный интерес и к паромным международным линиям.

"Сейчас тоже их эксплуатация невозможна. Она будет возможна после того, как мы достигнем победы и будет установлен мир. Но интерес к этим перевозкам очень высок, потому что они очень рентабельные и выгодные", - сообщил губернатор.