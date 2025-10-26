Рейтинг@Mail.ru
Магаданские волонтеры доставили специальное оборудование в зону СВО
26.10.2025
Магаданские волонтеры доставили специальное оборудование в зону СВО
МАГАДАН, 26 окт - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили в зону СВО дрондетектор "Булат", устройство оповещения "Таир" и инверторный генератор, сообщил руководитель регионального отделения "Боевого братства" Эдуард Козлов.
"Волонтёры "Боевого братства" доставили со склада региона... дрондетектор "Булат", устройство оповещения "Таир", инверторный генератор, рейдовый рюкзак, противотепловизионный плащ, маскировочный костюм, тепловизионный прибор, инженерные кошки", - написал Козлов в своем Telegram-канале.
Партия посылок из Магаданской области для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Крупную партию посылок из Магадана доставили волонтеры в зону СВО
18 июня, 13:09
 
