Магаданские волонтеры доставили специальное оборудование в зону СВО
Магаданские волонтеры доставили специальное оборудование в зону СВО - РИА Новости, 26.10.2025
Магаданские волонтеры доставили специальное оборудование в зону СВО
Магаданские волонтеры доставили в зону СВО дрондетектор "Булат", устройство оповещения "Таир" и инверторный генератор, сообщил руководитель регионального... РИА Новости, 26.10.2025
надежные люди
боевое братство
вооруженные силы рф
общество
Магаданские волонтеры доставили специальное оборудование в зону СВО
Магаданские волонтеры доставили в зону СВО дрондетектор "Булат" и генератор