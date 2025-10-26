Рейтинг@Mail.ru
Во Владикавказе конфликт в ресторане перерос в массовую драку
16:48 26.10.2025
Во Владикавказе конфликт в ресторане перерос в массовую драку
Во Владикавказе конфликт в ресторане перерос в массовую драку - РИА Новости, 26.10.2025
Во Владикавказе конфликт в ресторане перерос в массовую драку
Полиция проводит проверку по факту драки после концерта во Владикавказе и ищет зачинщиков конфликта, сообщили РИА Новости в ГУ МВД Северной Осетии. РИА Новости, 26.10.2025
Во Владикавказе конфликт в ресторане перерос в массовую драку

Во Владикавказе ищут зачинщиков драки в ресторане Торне после концерта BLIZKEY

ПЯТИГОРСК, 26 окт – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту драки после концерта во Владикавказе и ищет зачинщиков конфликта, сообщили РИА Новости в ГУ МВД Северной Осетии.
По данным источника РИА Новости, массовая драка произошла во Владикавказе в ресторане Торне после концерта исполнителя BLIZKEY.
«
"Накануне в одном из известных в республике ресторанов, между посетителями заведения произошел конфликт, который впоследствии перерос в драку. Данный инцидент был зарегистрирован в дежурной части ОМВД России по Пригородному району, где по данному факту проводится проверка. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей зачинщиков конфликта, их местонахождения и дальнейшего задержания", – сообщили в МВД.
В ведомстве также отметили, что все активные участники инцидента будут привлечены к ответственности согласно закону.
В Саратове футбольные фанаты подрались на трассе
15:17
 
