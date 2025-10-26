В ПМР видят исходящую от Кишинева угрозу репрессий, заявил депутат

"Идет попытка задавить Гагаузию. Вот, глядя на то, что там происходит, можно сказать и то, что возможно будет применено к нам. Как только дадим малейшую слабину, сразу потребуют демилитаризоваться, как они говорят, полностью разоружиться, признать нахождение в проевропейском поле, признать то, что мы обязаны будем пойти в состав Евросоюза или, по крайней мере, под его крышу и так далее и тому подобное. Все это для нас смерти подобно", - сказал Сафонов.