Рейтинг@Mail.ru
В ПМР видят исходящую от Кишинева угрозу репрессий, заявил депутат - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/pmr-2050752693.html
В ПМР видят исходящую от Кишинева угрозу репрессий, заявил депутат
В ПМР видят исходящую от Кишинева угрозу репрессий, заявил депутат - РИА Новости, 26.10.2025
В ПМР видят исходящую от Кишинева угрозу репрессий, заявил депутат
В Приднестровской Молдавской Республике считают, что по отношению к Приднестровью, как и в Гагаузии власти Молдавии обязательно начнут применять репрессии,... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T18:05:00+03:00
2025-10-26T18:05:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_0:13:1350:772_1920x0_80_0_0_7c482a8de131847e06fd853ec22664f8.jpg
https://ria.ru/20251012/pridnestrove-2047804208.html
https://ria.ru/20251019/moldaviya-2049205949.html
https://ria.ru/20251022/moldaviya-2049817843.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_5878c291ffdabd4fade609f84ad09b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
В ПМР видят исходящую от Кишинева угрозу репрессий, заявил депутат

Сафонов: в Приднестровье видят угрозу, исходящую от Кишинева

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. В Приднестровской Молдавской Республике считают, что по отношению к Приднестровью, как и в Гагаузии власти Молдавии обязательно начнут применять репрессии, заявил РИА Новости депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Приднестровье заявили о подготовке Молдавией нападения на ПМР
12 октября, 13:59
"Идет попытка задавить Гагаузию. Вот, глядя на то, что там происходит, можно сказать и то, что возможно будет применено к нам. Как только дадим малейшую слабину, сразу потребуют демилитаризоваться, как они говорят, полностью разоружиться, признать нахождение в проевропейском поле, признать то, что мы обязаны будем пойти в состав Евросоюза или, по крайней мере, под его крышу и так далее и тому подобное. Все это для нас смерти подобно", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР также добавил, что по отношению к Приднестровью, как и в Гагаузии власти Молдавии обязательно будут применять репрессии.
"Мы знаем, какие меры могут быть предприняты. Вряд ли они (власти Молдавии - ред.) изобретут что-то свое. Но я уже повторяю, что держаться надо, потому что мы решаем свою судьбу, иначе нас просто лишат этого права", - отметил Сафонов.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии обжаловала решение суда в Апелляционной палате Кишинева, заседания по делу продолжаются.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Депутат ПМР допустил смену режима Санду после встречи Путина и Трампа
19 октября, 14:10
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Представители пяти партий Молдавии объявили о переходе в оппозицию
22 октября, 13:13
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала