Песков прокомментировал позицию Бельгии по конфискации российских активов - РИА Новости, 26.10.2025
14:58 26.10.2025
Песков прокомментировал позицию Бельгии по конфискации российских активов
Песков прокомментировал позицию Бельгии по конфискации российских активов
в мире
россия
бельгия
европа
дмитрий песков
павел зарубин
евросоюз
еврокомиссия
россия
бельгия
европа
в мире, россия, бельгия, европа, дмитрий песков, павел зарубин, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Бельгия, Европа, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позицию Бельгии по поводу конфискации российских активов, назвал поразительным то, что в Европе на фоне общей военной истерики звучат такие голоса.
В четверг страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов РФ на нужды Киева. Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины решено вернуться на следующем заседании. Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер заявлял, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов.
"Вы знаете, это, честно говоря, тоже поразительный совершенно аспект, когда на фоне вот этой общей истерики военной вдруг в Европе звучат голоса людей, которые о чем-то задумываются, я имею в виду бельгийцев. Они понимают, что подобные действия не могут не иметь последствий. Они четко говорят, что люди задумаются потом, нести нам деньги или не нести", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Бельгийцы также понимают, что Россия будет преследовать по закону тех, кто имеет отношение к принятию таких незаконных решений, добавил пресс-секретарь российского лидера.
В миреРоссияБельгияЕвропаДмитрий ПесковПавел ЗарубинЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Заголовок открываемого материала