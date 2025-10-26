Песков прокомментировал позицию Бельгии по конфискации российских активов

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позицию Бельгии по поводу конфискации российских активов, назвал поразительным то, что в Европе на фоне общей военной истерики звучат такие голоса.

Бельгийцы также понимают, что Россия будет преследовать по закону тех, кто имеет отношение к принятию таких незаконных решений, добавил пресс-секретарь российского лидера.