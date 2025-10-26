https://ria.ru/20251026/peskov-2050707359.html
Песков не считает санкции США поводом перестать восстанавливать отношения
Новые санкции Вашингтона - это не повод отказываться от стремления восстановить отношения России и США, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2025
Песков не считает санкции США поводом перестать восстанавливать отношения
