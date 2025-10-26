https://ria.ru/20251026/peskov-2050704498.html
Песков оценил перспективу мирного урегулирования с Украиной
Песков оценил перспективу мирного урегулирования с Украиной
Президент США Дональд Трамп понимает, что пока нет оснований ожидать возможного сдвига в мирном урегулировании в самое ближайшее время, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.10.2025
Песков оценил перспективу мирного урегулирования с Украиной
Песков: Трамп понимает, что сдвиг в мирном урегулировании будет не скоро