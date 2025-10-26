Рейтинг@Mail.ru
26.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 26.10.2025
Украинский конфликт невозможно решить за одну ночь, заявил Песков
Украинский конфликт невозможно решить за одну ночь, заявил Песков
Украинский конфликт невозможно решить за одну ночь, заявил Песков

Песков: украинский конфликт сложен, решить его за одну ночь невозможно

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Украинский конфликт с его основными первопричинами сложен, решить его за одну ночь невозможно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Искреннее желание президента США Дональда Трампа добиться урегулирования всех острых кризисов, в том числе вокруг Украины, вызывает только позитивные чувства, сказал Песков тележурналисту “России 1” Павлу Зарубину, сообщается в телеграм-канале “Вести”.
“Но иногда такая излишняя поспешность, конечно, очень резко контрастирует с реальностью, потому что такой конфликт, как украинский, ... с основными первопричинами настолько сложен, что решить его за одну ночь невозможно”, - подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Песков дал оценку перспективе мирного урегулирования с Украиной
Специальная военная операция на Украине
 
 
