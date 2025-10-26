https://ria.ru/20251026/peskov-2050703084.html
Песков назвал истерику ЕС причиной паузы в переговорах по Украине
Военная истерика ЕС является причиной паузы в переговорах по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дмитрий песков
павел зарубин
евросоюз
украина
россия
