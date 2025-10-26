Рейтинг@Mail.ru
Песков высказался о будущей встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 26.10.2025
13:26 26.10.2025 (обновлено: 13:27 26.10.2025)
Песков высказался о будущей встрече Путина и Трампа
Между РФ и США есть понимание, что встречу президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа было бы хорошо не откладывать надолго
в мире
россия
сша
будапешт
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа в будапеште
россия
сша
будапешт
Песков высказался о будущей встрече Путина и Трампа

Песков: у РФ и США есть понимание, что не нужно затягивать со встречей лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Между РФ и США есть понимание, что встречу президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа было бы хорошо не откладывать надолго, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть понимание, что хорошо бы встретиться, не откладывая вдолгую", - заявил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя перенос саммита лидеров РФ и США в Будапеште.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Песков высказался о предварительной работе перед саммитом России и США
