https://ria.ru/20251026/peskov-2050701186.html
Песков высказался о будущей встрече Путина и Трампа
Песков высказался о будущей встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 26.10.2025
Песков высказался о будущей встрече Путина и Трампа
Между РФ и США есть понимание, что встречу президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа было бы хорошо не откладывать надолго,... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T13:26:00+03:00
2025-10-26T13:26:00+03:00
2025-10-26T13:27:00+03:00
Песков высказался о будущей встрече Путина и Трампа
Песков: у РФ и США есть понимание, что не нужно затягивать со встречей лидеров