Песков высказался о предварительной работе перед саммитом России и США

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Требуется провести большую "домашнюю работу", чтобы подготовить основу для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в будущем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.