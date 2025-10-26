https://ria.ru/20251026/peskov-2050700556.html
Песков высказался о предварительной работе перед саммитом России и США
Песков высказался о предварительной работе перед саммитом России и США
Требуется провести большую "домашнюю работу", чтобы подготовить основу для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в будущем, заявил РИА Новости, 26.10.2025
