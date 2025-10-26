Рейтинг@Mail.ru
Песков: войска жестко отреагируют на попытки ударов Украины вглубь России - РИА Новости, 26.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 26.10.2025 (обновлено: 13:01 26.10.2025)
Песков: войска жестко отреагируют на попытки ударов Украины вглубь России
Песков: войска жестко отреагируют на попытки ударов Украины вглубь России
Песков: войска жестко отреагируют на попытки ударов Украины вглубь России
Вооруженные силы жестко ответят на попытки ударов ВСУ вглубь России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2025
2025
Песков: войска жестко отреагируют на попытки ударов Украины вглубь России

В Кремле предупредили о жестком ответе на попытки ударить вглубь России

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вооруженные силы жестко ответят на попытки ударов ВСУ вглубь России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Действительно, очень много пересудов сейчас идет. И сам Зеленский, кстати, заявлял на днях, что дескать они обладают военным потенциалом для того, чтобы наносить удары вглубь России. Разумеется, Вооруженные силы будут реагировать жестко на это и, как сказал Путин, ошеломляюще", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, опубликовавшему фрагмент интервью в Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Британии экстренно отреагировали на предупреждение Путина
24 октября, 00:54

Президент в четверг пообещал серьезную реакцию в случае ударов ракетами Tomahawk по территории страны.

Песков подчеркнул, что в словах Путина все предельно ясно. Он также отметил, что Украина сейчас вряд ли сама может производить дальнобойные ракеты, они могут быть, например, британские, германские, итальянские.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Надежды нет". В США оценили реакцию Путина на заявления о Tomahawk
21 октября, 06:56

Ситуация с Tomahawk

Газета Wall Street Journal написала в среду, что США сняли ограничение на использование некоторых дальнобойных ракет, а ВСУ во вторник якобы применили британскую Storm Shadow для удара по Брянску. Позднее глава Белого дома Дональд Трамп опроверг эти сообщения.
На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в четверг он подчеркнул, что Штаты не собираются учить других обращению с Tomahawk, поскольку это очень сложное оружие, для этого необходим год тренировок. Ранее он неоднократно заявлял, что Вашингтон сам нуждается в этих ракетах, несмотря на их большие запасы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
Вчера, 21:47
 
