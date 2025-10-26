Переговоры между Афганистаном и Пакистаном в Стамбуле продлятся еще два дня

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Начавшийся в субботу второй раунд переговоров между Афганистаном и Пакистаном в Стамбуле относительно заключения мирного договора и разработки общей стратегии для содействия миру и стабильности в регионе продлится еще два дня, сообщил новостной портал Tolo news.
"В субботу переговоры между афганской и пакистанской делегациями завершились вечером, около 21.00 по местному времени (совпадает с мск - ред.). Ожидается, что переговоры продлятся еще два дня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Пакистанские СМИ сообщили, что делегация Исламабада представила на этой встрече "четкую и решительную" позицию относительно угрозы, исходящей от группировки "Тахрик-е Талибан Пакистан" (ТТП).
По данным Tolo news, среди других тем переговоров были усиление координации силовых органов двух стран в области безопасности и улучшение пограничного сотрудничества.
Афганскую делегацию на переговорах, среди тем которых заявлены продление режима прекращения огня и соблюдение территориальной целостности двух государств, включая их воздушное пространство, возглавляет замглавы МВД Рахматулла Наджиб. Также в делегацию входят занимающий одно из высших мест в иерархии талибов брат министра внутренних дел Анас Хаккани, посол Афганистана в Катаре Сухейль Шахин, официальный представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхи и другие государственные деятели.
Ситуация между Пакистаном и Афганистаном обострилась после того, как поздно вечером 9 октября ВВС Пакистана нанесли удары по одному из районов Кабула, где, по некоторым данным, уничтожили трех руководителей пакистанских талибов, а также по рынку в афганской провинции Пактика, разрушив множество торговых строений. Минобороны Афганистана заявило, что последствия этих ударов лягут на плечи пакистанских военных.
С 11 октября Пакистан и Афганистан сообщали о боестолкновениях вдоль всей линии Дюранда - не признаваемой Кабулом границы двух стран.
МИД Катара 19 октября информировал, что Пакистан и Афганистан в ходе первого раунда переговоров в Дохе договорились о немедленном прекращении огня.
