26.10.2025
08:51 26.10.2025
Переговоры между Афганистаном и Пакистаном в Стамбуле продлятся еще два дня
в мире
афганистан
пакистан
стамбул
в мире, афганистан, пакистан, стамбул
В мире, Афганистан, Пакистан, Стамбул
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Начавшийся в субботу второй раунд переговоров между Афганистаном и Пакистаном в Стамбуле относительно заключения мирного договора и разработки общей стратегии для содействия миру и стабильности в регионе продлится еще два дня, сообщил новостной портал Tolo news.
"В субботу переговоры между афганской и пакистанской делегациями завершились вечером, около 21.00 по местному времени (совпадает с мск - ред.). Ожидается, что переговоры продлятся еще два дня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Захарова: Россия приветствует соглашение между Афганистаном и Пакистаном
20 октября, 15:11
Пакистанские СМИ сообщили, что делегация Исламабада представила на этой встрече "четкую и решительную" позицию относительно угрозы, исходящей от группировки "Тахрик-е Талибан Пакистан" (ТТП).
По данным Tolo news, среди других тем переговоров были усиление координации силовых органов двух стран в области безопасности и улучшение пограничного сотрудничества.
Афганскую делегацию на переговорах, среди тем которых заявлены продление режима прекращения огня и соблюдение территориальной целостности двух государств, включая их воздушное пространство, возглавляет замглавы МВД Рахматулла Наджиб. Также в делегацию входят занимающий одно из высших мест в иерархии талибов брат министра внутренних дел Анас Хаккани, посол Афганистана в Катаре Сухейль Шахин, официальный представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхи и другие государственные деятели.
Ситуация между Пакистаном и Афганистаном обострилась после того, как поздно вечером 9 октября ВВС Пакистана нанесли удары по одному из районов Кабула, где, по некоторым данным, уничтожили трех руководителей пакистанских талибов, а также по рынку в афганской провинции Пактика, разрушив множество торговых строений. Минобороны Афганистана заявило, что последствия этих ударов лягут на плечи пакистанских военных.
С 11 октября Пакистан и Афганистан сообщали о боестолкновениях вдоль всей линии Дюранда - не признаваемой Кабулом границы двух стран.
МИД Катара 19 октября информировал, что Пакистан и Афганистан в ходе первого раунда переговоров в Дохе договорились о немедленном прекращении огня.
Дым над склоном холма после ночных столкновений между афганскими и пакистанскими силами вдоль границы в районе провинции Хост, Афганистан - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Пакистан и Афганистан договорились о немедленном прекращении огня
19 октября, 01:44
 
В миреАфганистанПакистанСтамбул
 
 
