Партию Путина и Трампа не хотят пускать к власти

Пока Европа поднимает ставки на то, что Трамп и Путин не смогут договориться, ее захватывают изнутри объединенные трампо-путинские силы.

И речь не о том, что в Британии (не Европа, но смотрящий за Евросоюзом) разваливается традиционная партийная система консерваторов-лейбористов и к власти рвется партия реформ Фараджа — откровенного трамписта, а во Франции практически неминуемо преемником Макрона станет кандидат от евроскептиков Марин Ле Пен. У лепеновцев сложные отношения с Трампом, а Фараджа не назовешь пророссийским политиком, но вот в Германии карта ложится идеально. Именно там самую популярную партию называют пророссийской, притом что она становится все более протрамповской. Да, речь об "Альтернативе для Германии".

Как только не называли ее за 12 лет существования — крайне правой, ультрадикальной, экстремистской, даже неофашистской. Обвиняли в симпатиях к России и Путину, но на днях Мерц взял новую высоту в деле демонизации АдГ: он прямо назвал ее "партией Путина". Понятно, что канцлер хочет таким образом опорочить "альтернативщиков", но ведь его слова можно понять и так: у президента России есть в Германии своя партия, к тому же еще и самая популярная в стране. Это, конечно, очень приятно слышать и Путину, и российским сторонникам восстановления отношений с Германией. Но если говорить серьезно, то АдГ — прогерманская, а не пророссийская партия. И все попытки изобразить ее проводником чужого влияния принесут тот же результат, что и усилия по выставлению ее экстремистской организацией: лишь повысят ее рейтинг.

Еще при канцлерстве Шольца в немецкой верхушке стала набирать силу идея о запрете АдГ: раз не удается остановить рост ее популярности, значит, нужно просто ликвидировать противника. До реализации замысла дело не дошло: побоялись разозлить избирателей — ведь после запрета АдГ возникнет новая партия, фактический ее наследник, популярность которой могла бы быстро достичь, а то и превзойти уровень "альтернативщиков". Но от политики изоляции АдГ не отказались — ее все так же блокируют на местном и федеральном уровнях. И продолжают шельмовать — слова Мерца показывают, до какого абсурда может дойти истеблишмент, отказывающийся понимать реальную причину роста популярности АдГ.

И это еще не предел. Министр внутренних дел Тюрингии заподозрил АдГ в шпионаже в пользу России. Так и заявил, что партия "злоупотребляет правом парламентского запроса для целенаправленного сбора информации о критически важной инфраструктуре": "Создается впечатление, что АдГ выполняет некий список поручений Кремля".

Да, приехали. Самая популярная партия Германии — уже даже не просто "полезные идиоты" Путина, а его тайные агенты. И это при том факте, что в той же Тюрингии год назад за АдГ проголосовала треть избирателей, но ее, естественно, продолжают блокировать, не подпуская к рычагам власти. Популярность партии будет расти и дальше — причем тем быстрее, чем больше будет обвинений в работе на Россию.

А реальная АдГ все больше ориентируется на Трампа, отвечая на посыл из Вашингтона. Еще в начале года на конференции в Мюнхене вице-президент Вэнс заявил о недопустимости изоляции партии в Германии, о необходимости диалога с ней других политических сил. Немецкие партии не прислушались к Вэнсу, но вот контакты АдГ с трампистами с тех пор интенсифицировались. А недавно отделение АдГ в Рейнальд-Пфальце предложило сделать Трампа почетным гражданином округа Бад-Дюркхайма — родины его деда Фридриха, эмигрировавшего в США.

И дело тут не в том, что в АдГ есть проамериканская и пророссийская фракция, — просто АдГ хочет сделать Германию самостоятельной, в этой борьбе она ищет союзников и на Востоке, и на Западе. Мотивы у Москвы и Вашигтона разные: Путину нужна самостоятельная Германия, которая не будет подчинена англосаксам, ну а Трампу нужно сделать германские (и европейские) элиты более зависимыми от новых, формируемых им национально ориентированных США, чем от глобалистского атлантического проекта. "Альтернатива" давит на нынешние немецкие элиты, принуждая их к выбору, но тот же Мерц пока что просто пытается перехватить программные требования "альтернативщиков" — в частности, ужесточить миграционную политику, надеясь тем самым утопить АдГ.

Но из-за коалиционного характера немецкого правительства никакие серьезные изменения невозможны, а значит, "Альтернатива" будет и дальше набирать популярность. И все больше ориентироваться на Трампа — надеясь на его поддержку в борьбе за власть в Германии.