08:00 26.10.2025 (обновлено: 08:01 26.10.2025)
Партию Путина и Трампа не хотят пускать к власти
Пока Европа поднимает ставки на то, что Трамп и Путин не смогут договориться, ее захватывают изнутри объединенные трампо-путинские силы. РИА Новости, 26.10.2025
Петр Акопов
Петр Акопов
Пока Европа поднимает ставки на то, что Трамп и Путин не смогут договориться, ее захватывают изнутри объединенные трампо-путинские силы.
И речь не о том, что в Британии (не Европа, но смотрящий за Евросоюзом) разваливается традиционная партийная система консерваторов-лейбористов и к власти рвется партия реформ Фараджа — откровенного трамписта, а во Франции практически неминуемо преемником Макрона станет кандидат от евроскептиков Марин Ле Пен. У лепеновцев сложные отношения с Трампом, а Фараджа не назовешь пророссийским политиком, но вот в Германии карта ложится идеально. Именно там самую популярную партию называют пророссийской, притом что она становится все более протрамповской. Да, речь об "Альтернативе для Германии".
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Мерц заявил, что АдГ хочет уничтожить правящую партию Германии
20 октября, 15:29
Как только не называли ее за 12 лет существования — крайне правой, ультрадикальной, экстремистской, даже неофашистской. Обвиняли в симпатиях к России и Путину, но на днях Мерц взял новую высоту в деле демонизации АдГ: он прямо назвал ее "партией Путина". Понятно, что канцлер хочет таким образом опорочить "альтернативщиков", но ведь его слова можно понять и так: у президента России есть в Германии своя партия, к тому же еще и самая популярная в стране. Это, конечно, очень приятно слышать и Путину, и российским сторонникам восстановления отношений с Германией. Но если говорить серьезно, то АдГ — прогерманская, а не пророссийская партия. И все попытки изобразить ее проводником чужого влияния принесут тот же результат, что и усилия по выставлению ее экстремистской организацией: лишь повысят ее рейтинг.
Еще при канцлерстве Шольца в немецкой верхушке стала набирать силу идея о запрете АдГ: раз не удается остановить рост ее популярности, значит, нужно просто ликвидировать противника. До реализации замысла дело не дошло: побоялись разозлить избирателей — ведь после запрета АдГ возникнет новая партия, фактический ее наследник, популярность которой могла бы быстро достичь, а то и превзойти уровень "альтернативщиков". Но от политики изоляции АдГ не отказались — ее все так же блокируют на местном и федеральном уровнях. И продолжают шельмовать — слова Мерца показывают, до какого абсурда может дойти истеблишмент, отказывающийся понимать реальную причину роста популярности АдГ.
И это еще не предел. Министр внутренних дел Тюрингии заподозрил АдГ в шпионаже в пользу России. Так и заявил, что партия "злоупотребляет правом парламентского запроса для целенаправленного сбора информации о критически важной инфраструктуре": "Создается впечатление, что АдГ выполняет некий список поручений Кремля".
Да, приехали. Самая популярная партия Германии — уже даже не просто "полезные идиоты" Путина, а его тайные агенты. И это при том факте, что в той же Тюрингии год назад за АдГ проголосовала треть избирателей, но ее, естественно, продолжают блокировать, не подпуская к рычагам власти. Популярность партии будет расти и дальше — причем тем быстрее, чем больше будет обвинений в работе на Россию.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В АдГ прокомментировали слова Туска о подрыве "Северных потоков"
11 октября, 18:28
А реальная АдГ все больше ориентируется на Трампа, отвечая на посыл из Вашингтона. Еще в начале года на конференции в Мюнхене вице-президент Вэнс заявил о недопустимости изоляции партии в Германии, о необходимости диалога с ней других политических сил. Немецкие партии не прислушались к Вэнсу, но вот контакты АдГ с трампистами с тех пор интенсифицировались. А недавно отделение АдГ в Рейнальд-Пфальце предложило сделать Трампа почетным гражданином округа Бад-Дюркхайма — родины его деда Фридриха, эмигрировавшего в США.
И дело тут не в том, что в АдГ есть проамериканская и пророссийская фракция, — просто АдГ хочет сделать Германию самостоятельной, в этой борьбе она ищет союзников и на Востоке, и на Западе. Мотивы у Москвы и Вашигтона разные: Путину нужна самостоятельная Германия, которая не будет подчинена англосаксам, ну а Трампу нужно сделать германские (и европейские) элиты более зависимыми от новых, формируемых им национально ориентированных США, чем от глобалистского атлантического проекта. "Альтернатива" давит на нынешние немецкие элиты, принуждая их к выбору, но тот же Мерц пока что просто пытается перехватить программные требования "альтернативщиков" — в частности, ужесточить миграционную политику, надеясь тем самым утопить АдГ.
Но из-за коалиционного характера немецкого правительства никакие серьезные изменения невозможны, а значит, "Альтернатива" будет и дальше набирать популярность. И все больше ориентироваться на Трампа — надеясь на его поддержку в борьбе за власть в Германии.
Так что "партия Путина" будет все больше становится партией Трампа, но в Германии это не будут ставить ей в вину. Не только из опасений разозлить Дональда, но и потому, что за англосаксами признается право воспитания немецкой политической элиты. Даже альтернативной — причем не только нынешнему немецкому истеблишменту, но и самому англосаксонскому курсу? Нет, конечно. Тем не менее бить по АдГ будут как по путинской партии, а не как по трамповской. Но остановить "трамповско-путинскую" партию это не сможет.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В АдГ заявили, что обвинения в адрес России подвергают Германию опасности
11 октября, 17:43
 
АналитикаРоссияЕвропаВладимир ПутинГерманияДональд Трамп
 
 
