Оверчук: Азербайджан готов пропускать российскую продукцию в Армению

Международный транспортный коридор Север — Юг — это маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбая (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три пути: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).