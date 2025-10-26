Рейтинг@Mail.ru
12:23 26.10.2025 (обновлено: 13:02 26.10.2025)
Оверчук: Азербайджан готов пропускать российскую продукцию в Армению
Оверчук: Азербайджан готов пропускать российскую продукцию в Армению
Баку готов пропускать российскую продукцию в Армению, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 26.10.2025
Оверчук: Азербайджан готов пропускать российскую продукцию в Армению

Оверчук: Азербайджан заявил о готовности пропускать продукцию из РФ в Армению

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Алексей Оверчук
Алексей Оверчук. Архивное фото
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт — РИА Новости. Баку готов пропускать российскую продукцию в Армению, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.
"Два дня назад азербайджанская сторона нам подтвердила возможность использования железных дорог Азербайджана для транзита российской продукции через территорию Азербайджана на Армению. В этом смысле у нас тоже есть очень интересные подвижки. Сейчас "Российские железные дороги" вместе с коллегами в регионе решают вопросы, как организовать эти перевозки. Одновременно соответствующие поручения нами даны по линии министерства сельского хозяйства для того, чтобы осваивать этот новый логистический маршрут", — отметил он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Правительственной резиденции в Душанбе. 9 октября 2025
Путин высказался об интересах России и Азербайджана
9 октября, 14:55

Во вторник президент страны Ильхам Алиев рассказал, что Баку будет пропускать в Армению казахские грузы, в частности зерно.

Оверчук также подчеркнул, что прогресс на пути выстраивания азербайджанского отрезка коридора Север — Юг хорошо заметен.
Флаг Ирана в Тегеране
Иран передал России 34 километра земли под строительство железной дороги
27 сентября, 16:08
По его словам, Иран в то же время работает над строительством железнодорожной ветки Решх — Астара, выкупая у собственников земельные участки, по которым пройдет дорога.

Международный транспортный коридор Север — Юг — это маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбая (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три пути: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).

Вице-премьер добавил, что Россия заинтересована в выстраивании логистики в Евразии, для этого она работает над созданием Большого евразийского партнерства.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
России и Индии предстоит решить вопрос с логистикой, заявил Путин
2 октября, 21:35
 
