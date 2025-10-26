https://ria.ru/20251026/opasnost-2050785619.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории всей Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. РИА Новости, 26.10.2025
