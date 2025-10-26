Путину доложили о ВСУ, попавших в окружение у Купянска и Красноармейска

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Во время посещения президентом Путиным одного из пунктов управления объединенной группировки войск он заслушал доклад начальника Генштаба Герасимова и командующих войсками по Купянскому и Красноармейскому направлениям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.