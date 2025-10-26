Рейтинг@Mail.ru
Путину доложили о ВСУ, попавших в окружение у Купянска и Красноармейска - РИА Новости, 26.10.2025
09:11 26.10.2025
Путину доложили о ВСУ, попавших в окружение у Купянска и Красноармейска
Путину доложили о ВСУ, попавших в окружение у Купянска и Красноармейска
Путину доложили о ВСУ, попавших в окружение у Купянска и Красноармейска

Песков: до 10,5 тыс военных ВСУ попали в окружение у Купянска и Красноармейска

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Во время посещения президентом Путиным одного из пунктов управления объединенной группировки войск он заслушал доклад начальника Генштаба Герасимова и командующих войсками по Купянскому и Красноармейскому направлениям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, "было отмечено, что на Купянском направлении в окружении находится до 5 тыс военнослужащих ВСУ, а на Красноармейском направлении - 5,5 тыс военнослужащих ВСУ".
