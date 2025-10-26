https://ria.ru/20251026/okruzhenie-2050658715.html
Путину доложили о ВСУ, попавших в окружение у Купянска и Красноармейска
Путину доложили о ВСУ, попавших в окружение у Купянска и Красноармейска - РИА Новости, 26.10.2025
Путину доложили о ВСУ, попавших в окружение у Купянска и Красноармейска
Во время посещения президентом Путиным одного из пунктов управления объединенной группировки войск он заслушал доклад начальника Генштаба Герасимова и... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T09:11:00+03:00
2025-10-26T09:11:00+03:00
2025-10-26T09:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
безопасность
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978488012_260:637:2683:2000_1920x0_80_0_0_2a0f2f87804af5606c27281bd699a288.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978488012_653:725:2354:2000_1920x0_80_0_0_80fe2d3ebf40dc9eb6323dc16d3edac7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, вооруженные силы украины, безопасность, дмитрий песков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путину доложили о ВСУ, попавших в окружение у Купянска и Красноармейска
Песков: до 10,5 тыс военных ВСУ попали в окружение у Купянска и Красноармейска