ВСУ нанесли по Херсонской области 33 артиллерийских удара за сутки
ВСУ за сутки нанесли 33 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T11:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
