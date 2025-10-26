https://ria.ru/20251026/nrk-2050722368.html
Неизвестные повредили венки у памятника советскому солдату в Киркенесе
Неизвестные повредили венки, возложенные накануне к памятнику советскому солдату в городе Киркенес на севере Норвегии, сообщает телерадиокомпания NRK. РИА Новости, 26.10.2025
в мире
норвегия
киркенес
в мире, норвегия, киркенес
В мире, Норвегия, Киркенес
