Неизвестные повредили венки у памятника советскому солдату в Киркенесе
15:09 26.10.2025 (обновлено: 15:20 26.10.2025)
Неизвестные повредили венки у памятника советскому солдату в Киркенесе
Неизвестные повредили венки у памятника советскому солдату в Киркенесе - РИА Новости, 26.10.2025
Неизвестные повредили венки у памятника советскому солдату в Киркенесе
Неизвестные повредили венки, возложенные накануне к памятнику советскому солдату в городе Киркенес на севере Норвегии, сообщает телерадиокомпания NRK. РИА Новости, 26.10.2025
в мире, норвегия, киркенес
В мире, Норвегия, Киркенес
Неизвестные повредили венки у памятника советскому солдату в Киркенесе

NRK: в норвежском Киркенесе повредили венки у памятника советскому солдату

© Natalia PedersenНеизвестные повредили венки, возложенные накануне к памятнику советскому солдату в городе Киркенес на севере Норвегии
Неизвестные повредили венки, возложенные накануне к памятнику советскому солдату в городе Киркенес на севере Норвегии - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Natalia Pedersen
Неизвестные повредили венки, возложенные накануне к памятнику советскому солдату в городе Киркенес на севере Норвегии
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Неизвестные повредили венки, возложенные накануне к памятнику советскому солдату в городе Киркенес на севере Норвегии, сообщает телерадиокомпания NRK.
Отмечается, что цветы были возложены к памятнику в субботу в связи с празднованием годовщины освобождения норвежского Финнмарка от немецкой оккупации в 1944 году.
"Множество цветов разбросали в воскресенье утром у памятника советским солдатам в память об освобождении в Киркенесе... В настоящее время подозреваемых нет", - говорится в сообщении.
Телерадиокомпания со ссылкой на местные власти пишет, что полиция прибыла на место, по факту произошедшего ведётся расследование.
