Лидера правящей партии Нидерландов увезли в безопасное место из-за угроз

ГААГА , 26 окт - РИА Новости. Лидер Народной партии за свободу и демократию (VVD) из правящей коалиции в Нидерландах Дилан Йешилгёз-Зегериус рассказала, что в субботу вечером не смогла сразу вернуться после дебатов в свой дом в Амстердаме из-за угроз, несколько человек были задержаны.

Йешилгёз-Зегериус уже некоторое время находится под защитой охраны из-за угроз. В субботу вечером она не смогла сразу вернуться домой после теледебатов из-за "подозрительной ситуации" около ее дома.

"Несколько человек были задержаны. Меня сначала отвезли в безопасное место, и, к счастью, через несколько часов я смогла вернуться домой", - рассказала лидер правящей партии телеканалу NPO 1

По его словам, угрозы обычно исходят от организованных преступных группировок.

"Не думаю, что вчера это был одиночка", - считает политик.

В ответ на запрос телеканала полиция отказалась от комментариев.

Премьер Нидерландов Дик Схоф 3 июня обратился к королю с прошением об отставке кабмина после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции из-за разногласий по миграционной политике. Король Виллем-Александр принял отставку министров PVV, а остальных членов кабмина попросил продолжить работу. Досрочные выборы в парламент были назначены на 29 октября. В августе коалицию покинула партия "Новый общественный договор" (NSC) после неудавшейся попытки согласовать меры в отношении Израиля из-за Газы.