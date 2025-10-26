https://ria.ru/20251026/niderlandy-2050748526.html
Лидера правящей партии Нидерландов увезли в безопасное место из-за угроз
Лидера правящей партии Нидерландов увезли в безопасное место из-за угроз - РИА Новости, 26.10.2025
Лидера правящей партии Нидерландов увезли в безопасное место из-за угроз
Лидер Народной партии за свободу и демократию (VVD) из правящей коалиции в Нидерландах Дилан Йешилгёз-Зегериус рассказала, что в субботу вечером не смогла сразу РИА Новости, 26.10.2025
ГААГА , 26 окт - РИА Новости. Лидер Народной партии за свободу и демократию (VVD) из правящей коалиции в Нидерландах Дилан Йешилгёз-Зегериус рассказала, что в субботу вечером не смогла сразу вернуться после дебатов в свой дом в Амстердаме из-за угроз, несколько человек были задержаны.
Йешилгёз-Зегериус уже некоторое время находится под защитой охраны из-за угроз. В субботу вечером она не смогла сразу вернуться домой после теледебатов из-за "подозрительной ситуации" около ее дома.
"Несколько человек были задержаны. Меня сначала отвезли в безопасное место, и, к счастью, через несколько часов я смогла вернуться домой", - рассказала лидер правящей партии телеканалу NPO 1
.
По его словам, угрозы обычно исходят от организованных преступных группировок.
"Не думаю, что вчера это был одиночка", - считает политик.
В ответ на запрос телеканала полиция отказалась от комментариев.
Премьер Нидерландов
Дик Схоф 3 июня обратился к королю с прошением об отставке кабмина после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса
выйти из правящей коалиции из-за разногласий по миграционной политике. Король Виллем-Александр принял отставку министров PVV, а остальных членов кабмина попросил продолжить работу. Досрочные выборы в парламент были назначены на 29 октября. В августе коалицию покинула партия "Новый общественный договор" (NSC) после неудавшейся попытки согласовать меры в отношении Израиля
из-за Газы.
Теперь временное правительство состоит только из двух партий - Народной партии за свободу и демократию (VVD) и "Фермерско-гражданского движения" (BBB).