Лидера правящей партии Нидерландов увезли в безопасное место из-за угроз
26.10.2025
Лидера правящей партии Нидерландов увезли в безопасное место из-за угроз
Лидер Народной партии за свободу и демократию (VVD) из правящей коалиции в Нидерландах Дилан Йешилгёз-Зегериус рассказала, что в субботу вечером не смогла сразу
в мире
нидерланды
амстердам
израиль
герт вилдерс
нидерланды
амстердам
израиль
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, нидерланды, амстердам, израиль, герт вилдерс
В мире, Нидерланды, Амстердам, Израиль, Герт Вилдерс
ГААГА , 26 окт - РИА Новости. Лидер Народной партии за свободу и демократию (VVD) из правящей коалиции в Нидерландах Дилан Йешилгёз-Зегериус рассказала, что в субботу вечером не смогла сразу вернуться после дебатов в свой дом в Амстердаме из-за угроз, несколько человек были задержаны.
Йешилгёз-Зегериус уже некоторое время находится под защитой охраны из-за угроз. В субботу вечером она не смогла сразу вернуться домой после теледебатов из-за "подозрительной ситуации" около ее дома.
"Несколько человек были задержаны. Меня сначала отвезли в безопасное место, и, к счастью, через несколько часов я смогла вернуться домой", - рассказала лидер правящей партии телеканалу NPO 1.
По его словам, угрозы обычно исходят от организованных преступных группировок.
"Не думаю, что вчера это был одиночка", - считает политик.
В ответ на запрос телеканала полиция отказалась от комментариев.
Премьер Нидерландов Дик Схоф 3 июня обратился к королю с прошением об отставке кабмина после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции из-за разногласий по миграционной политике. Король Виллем-Александр принял отставку министров PVV, а остальных членов кабмина попросил продолжить работу. Досрочные выборы в парламент были назначены на 29 октября. В августе коалицию покинула партия "Новый общественный договор" (NSC) после неудавшейся попытки согласовать меры в отношении Израиля из-за Газы.
Теперь временное правительство состоит только из двух партий - Народной партии за свободу и демократию (VVD) и "Фермерско-гражданского движения" (BBB).
В миреНидерландыАмстердамИзраильГерт Вилдерс
 
 
