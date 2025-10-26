Умер актер Геннадий Назаров

«

"Четыре года назад вместе с женой Натальей Назаровой они набрали свою актерскую мастерскую. Многие из тех, кто сегодня выходит на сцену "Мастерской Фоменко", - их ученики, которые сегодня осиротели во второй раз. Светлая память и самые искренние соболезнования друзьям, родным и близким", - заключил театр.