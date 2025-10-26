Умер актер Геннадий Назаров

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российский актер и театральный педагог Геннадий Назаров ушел из жизни в возрасте 58 лет, сообщила пресс-служба московского театра "Мастерская Петра Фоменко".
"Ушел из жизни Геннадий Назаров", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
Театр напомнил. что кто-то знает его как актера, ярко выстрелившего в середине 1990-х годов в фильме российского кинорежиссера Петра Тодоровского "Какая чудная игра", и до начала 2000-х годов много снимавшегося у известных советских режиссеров. Также он исполнял роли в спектаклях российского режиссера Сергея Женовача в Театре на Малой Бронной: Рудой Панько в "Ночи перед Рождеством", Славка в "Пяти вечерах", отметил театр.
Почти 20 лет Назаров был педагогом мастерской российских театральных режиссеров Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова в ГИТИСе, добавила пресс-служба.
"Четыре года назад вместе с женой Натальей Назаровой они набрали свою актерскую мастерскую. Многие из тех, кто сегодня выходит на сцену "Мастерской Фоменко", - их ученики, которые сегодня осиротели во второй раз. Светлая память и самые искренние соболезнования друзьям, родным и близким", - заключил театр.