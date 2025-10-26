Рейтинг@Mail.ru
Умер актер Геннадий Назаров - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:02 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/nazarov-2050740581.html
Умер актер Геннадий Назаров
Умер актер Геннадий Назаров - РИА Новости, 26.10.2025
Умер актер Геннадий Назаров
Российский актер и театральный педагог Геннадий Назаров ушел из жизни в возрасте 58 лет, сообщила пресс-служба московского театра "Мастерская Петра Фоменко". РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T17:02:00+03:00
2025-10-26T17:02:00+03:00
культура
петр фоменко
петр тодоровский
сергей женовач
гитис
мастерская петра фоменко
театр
геннадий назаров (актер)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050740135_0:39:604:378_1920x0_80_0_0_e3f2690e9bd2560cb3b381b223f87a77.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050740135_0:0:604:453_1920x0_80_0_0_c565c1ea400f31f59e492547f2992522.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр фоменко, петр тодоровский, сергей женовач, гитис, мастерская петра фоменко, театр, геннадий назаров (актер)
Культура, Петр Фоменко, Петр Тодоровский, Сергей Женовач, ГИТИС, Мастерская Петра Фоменко, Театр, Геннадий Назаров (актер)
Умер актер Геннадий Назаров

Актер и театральный педагог Геннадий Назаров умер в возрасте 58 лет

© Фото : Мастерская Петра Фоменко/TelegramГеннадий Назаров
Геннадий Назаров - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Фото : Мастерская Петра Фоменко/Telegram
Геннадий Назаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российский актер и театральный педагог Геннадий Назаров ушел из жизни в возрасте 58 лет, сообщила пресс-служба московского театра "Мастерская Петра Фоменко".
"Ушел из жизни Геннадий Назаров", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
Театр напомнил. что кто-то знает его как актера, ярко выстрелившего в середине 1990-х годов в фильме российского кинорежиссера Петра Тодоровского "Какая чудная игра", и до начала 2000-х годов много снимавшегося у известных советских режиссеров. Также он исполнял роли в спектаклях российского режиссера Сергея Женовача в Театре на Малой Бронной: Рудой Панько в "Ночи перед Рождеством", Славка в "Пяти вечерах", отметил театр.
Почти 20 лет Назаров был педагогом мастерской российских театральных режиссеров Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова в ГИТИСе, добавила пресс-служба.
«
"Четыре года назад вместе с женой Натальей Назаровой они набрали свою актерскую мастерскую. Многие из тех, кто сегодня выходит на сцену "Мастерской Фоменко", - их ученики, которые сегодня осиротели во второй раз. Светлая память и самые искренние соболезнования друзьям, родным и близким", - заключил театр.
 
КультураПетр ФоменкоПетр ТодоровскийСергей ЖеновачГИТИСМастерская Петра ФоменкоТеатрГеннадий Назаров (актер)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала