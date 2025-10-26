ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Среди ликвидированных боевиков ВСУ на линии боевого соприкосновения на константиновском направлении в ДНР большинство составляют иностранные наёмники, рассказал РИА Новости военнослужащий группы эвакуации Южного военного округа с позывным "Орин".

"Иностранцев, наверное, процентов 60 точно будет. Потому что заканчиваются украинцы", - отметил "Орин".

По его словам, среди погибших боевиков ВСУ часто встречаются афроамериканцы и выходцы из стран Латинской Америки

"Афроамериканцы, латиносов тоже много. Скорее всего, из Колумбии", - рассказал военнослужащий.

Он добавил, что подобные случаи фиксируются всё чаще, что может указывать на растущее число участвующих иностранных наёмников в боях на стороне киевского режима.

Ближним Востоком. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины . Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном