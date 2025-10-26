https://ria.ru/20251026/naemniki-2050648094.html
Российские военные рассказали, сколько иностранных наемников гибнет в ДНР
Российские военные рассказали, сколько иностранных наемников гибнет в ДНР
Среди ликвидированных боевиков ВСУ на линии боевого соприкосновения на константиновском направлении в ДНР большинство составляют иностранные наёмники, рассказал РИА Новости, 26.10.2025
Иностранных наемников ВСУ в ДНР гибнет больше, чем украинских военных
ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Среди ликвидированных боевиков ВСУ на линии боевого соприкосновения на константиновском направлении в ДНР большинство составляют иностранные наёмники, рассказал РИА Новости военнослужащий группы эвакуации Южного военного округа с позывным "Орин".
"Иностранцев, наверное, процентов 60 точно будет. Потому что заканчиваются украинцы", - отметил "Орин".
По его словам, среди погибших боевиков ВСУ
часто встречаются афроамериканцы и выходцы из стран Латинской Америки
.
"Афроамериканцы, латиносов тоже много. Скорее всего, из Колумбии", - рассказал военнослужащий.
Он добавил, что подобные случаи фиксируются всё чаще, что может указывать на растущее число участвующих иностранных наёмников в боях на стороне киевского режима.
Минобороны РФ
неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины
. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном
и Ближним Востоком
.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.