Рейтинг@Mail.ru
Российские военные рассказали, сколько иностранных наемников гибнет в ДНР - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:40 26.10.2025 (обновлено: 06:02 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/naemniki-2050648094.html
Российские военные рассказали, сколько иностранных наемников гибнет в ДНР
Российские военные рассказали, сколько иностранных наемников гибнет в ДНР - РИА Новости, 26.10.2025
Российские военные рассказали, сколько иностранных наемников гибнет в ДНР
Среди ликвидированных боевиков ВСУ на линии боевого соприкосновения на константиновском направлении в ДНР большинство составляют иностранные наёмники, рассказал РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T05:40:00+03:00
2025-10-26T06:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донецкая народная республика
латинская америка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045779659_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_599e4ba121cefc14d62594fb60279ead.jpg
https://ria.ru/20251025/vsu-2050540325.html
https://ria.ru/20251025/konets-2050611626.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045779659_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_10cc992904f6d03a16fdd61f3cb4e56b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, донецкая народная республика, латинская америка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Донецкая Народная Республика, Латинская Америка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные рассказали, сколько иностранных наемников гибнет в ДНР

Иностранных наемников ВСУ в ДНР гибнет больше, чем украинских военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Среди ликвидированных боевиков ВСУ на линии боевого соприкосновения на константиновском направлении в ДНР большинство составляют иностранные наёмники, рассказал РИА Новости военнослужащий группы эвакуации Южного военного округа с позывным "Орин".
"Иностранцев, наверное, процентов 60 точно будет. Потому что заканчиваются украинцы", - отметил "Орин".
По его словам, среди погибших боевиков ВСУ часто встречаются афроамериканцы и выходцы из стран Латинской Америки.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
ВС России нанесли удары по иностранным наемникам в Одесской области
Вчера, 10:08
"Афроамериканцы, латиносов тоже много. Скорее всего, из Колумбии", - рассказал военнослужащий.
Он добавил, что подобные случаи фиксируются всё чаще, что может указывать на растущее число участвующих иностранных наёмников в боях на стороне киевского режима.
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Ей нужна война". На Западе сделали заявление о конце конфликта на Украине
Вчера, 19:53
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛатинская АмерикаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала