В Московском зоопарке спасли жизнь гигантской летучей мыши

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты реабилитационного центра рукокрылых Московского зоопарка спасли жизнь гигантской вечернице Алексу - летучей мыши, получившей тяжелые переломы, сообщается в Специалисты реабилитационного центра рукокрылых Московского зоопарка спасли жизнь гигантской вечернице Алексу - летучей мыши, получившей тяжелые переломы, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.

"Это Алекс - гигантская вечерница, которая поступила к нам в крайне тяжелом состоянии. Малыш получил тяжелые переломы, и его будущее висело на волоске. Но наши ветеринарные врачи не сдались. Проявив настоящее мастерство и ювелирную точность, они буквально "собрали" Алекса заново, проведя сложнейшие операции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что последствия травм оказались не полностью обратимыми, поэтому для жизни в дикой природе Алекс больше не приспособлен.