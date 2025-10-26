https://ria.ru/20251026/mysh-2050760198.html
В Московском зоопарке спасли жизнь гигантской летучей мыши
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Специалисты реабилитационного центра рукокрылых Московского зоопарка спасли жизнь гигантской вечернице Алексу - летучей мыши, получившей тяжелые переломы, сообщается в Telegram-канале
столичного зоосада.
"Это Алекс - гигантская вечерница, которая поступила к нам в крайне тяжелом состоянии. Малыш получил тяжелые переломы, и его будущее висело на волоске. Но наши ветеринарные врачи не сдались. Проявив настоящее мастерство и ювелирную точность, они буквально "собрали" Алекса заново, проведя сложнейшие операции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что последствия травм оказались не полностью обратимыми, поэтому для жизни в дикой природе Алекс больше не приспособлен.
"Но на этом история Алекса не заканчивается. Боец официально прописался в нашем Центре реабилитации рукокрылых. Теперь его жизнь - это сплошные удовольствия: вкуснейшие лакомства, регулярный нежный массаж и полная безопасность", - добавляется в сообщении.