Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке спасли жизнь гигантской летучей мыши - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
18:45 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/mysh-2050760198.html
В Московском зоопарке спасли жизнь гигантской летучей мыши
В Московском зоопарке спасли жизнь гигантской летучей мыши - РИА Новости, 26.10.2025
В Московском зоопарке спасли жизнь гигантской летучей мыши
Специалисты реабилитационного центра рукокрылых Московского зоопарка спасли жизнь гигантской вечернице Алексу - летучей мыши, получившей тяжелые переломы,... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T18:45:00+03:00
2025-10-26T18:45:00+03:00
хорошие новости
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050760026_0:48:446:299_1920x0_80_0_0_d2d890d24ff00f65fac5ca1629b0ba1e.jpg
https://ria.ru/20250709/yazva-2028154929.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050760026_0:6:446:341_1920x0_80_0_0_3e825539aedfd4637abbc23fb03ba287.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московский зоопарк
Хорошие новости, Московский зоопарк
В Московском зоопарке спасли жизнь гигантской летучей мыши

В Московского зоопарке спасли тяжело травмированную гигантскую летучую мышь

© Московский зоопарк/TelegramГигантская вечерница Алекс
Гигантская вечерница Алекс - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Московский зоопарк/Telegram
Гигантская вечерница Алекс
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты реабилитационного центра рукокрылых Московского зоопарка спасли жизнь гигантской вечернице Алексу - летучей мыши, получившей тяжелые переломы, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
"Это Алекс - гигантская вечерница, которая поступила к нам в крайне тяжелом состоянии. Малыш получил тяжелые переломы, и его будущее висело на волоске. Но наши ветеринарные врачи не сдались. Проявив настоящее мастерство и ювелирную точность, они буквально "собрали" Алекса заново, проведя сложнейшие операции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что последствия травм оказались не полностью обратимыми, поэтому для жизни в дикой природе Алекс больше не приспособлен.
"Но на этом история Алекса не заканчивается. Боец официально прописался в нашем Центре реабилитации рукокрылых. Теперь его жизнь - это сплошные удовольствия: вкуснейшие лакомства, регулярный нежный массаж и полная безопасность", - добавляется в сообщении.
Врачи в масках - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Роспотребнадзор оценил угрозу распространения лиссавируса летучих мышей
9 июля, 15:26
 
Хорошие новостиМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала