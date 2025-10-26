Рейтинг@Mail.ru
Муфтий рассказал, что чувствовал при виде трофейной машины ВСУ с флагом США - РИА Новости, 26.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 26.10.2025
Муфтий рассказал, что чувствовал при виде трофейной машины ВСУ с флагом США
Муфтий рассказал, что чувствовал при виде трофейной машины ВСУ с флагом США
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Альбир Крганов после посещения центра "Юный ястреб" в Волгоградской области, где выставлена подбитая... РИА Новости, 26.10.2025
Муфтий рассказал, что чувствовал при виде трофейной машины ВСУ с флагом США

Муфтий Крганов при виде подбитой техники ВСУ ощутил гордость за российскую армию

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГлава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов
Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Альбир Крганов после посещения центра "Юный ястреб" в Волгоградской области, где выставлена подбитая трофейная техника с СВО, сообщил РИА Новости, что испытывает гордость и уверенность в мощи российской армии и ее скорейшей победе.
«
"Посещение регионального центра "Юный ястреб" в комплексе "Авангард" в Волгоградской области вызывает у всех уверенность в мощности и потенциале нашей страны. Стоя рядом с западной трофейной техникой, подбитой нашими ребятами в СВО, возникает непередаваемое чувство патриотической гордости и восхищения силой России, мужеством наших бойцов, их невозможно сломить. Твёрдая уверенность в победе", - рассказал в воскресенье муфтий Крганов.
По его словам, выставленный подбитый трофейный арсенал ВСУ также вызывает чувство уязвимости украинской армии.
"С нами нельзя бороться, у армии РФ непреклонный характер, и за нами правда", - сказал муфтий Крганов.
Специальная военная операция на Украине
 
 
