Муфтий рассказал, что чувствовал при виде трофейной машины ВСУ с флагом США
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Альбир Крганов после посещения центра "Юный ястреб" в Волгоградской области, где выставлена подбитая... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T13:44:00+03:00
2025-10-26T13:44:00+03:00
2025-10-26T13:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоградская область
россия
альбир крганов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
волгоградская область
россия
Муфтий Крганов при виде подбитой техники ВСУ ощутил гордость за российскую армию