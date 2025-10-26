Муфтий рассказал, что чувствовал при виде трофейной машины ВСУ с флагом США

«

"Посещение регионального центра "Юный ястреб" в комплексе "Авангард" в Волгоградской области вызывает у всех уверенность в мощности и потенциале нашей страны. Стоя рядом с западной трофейной техникой, подбитой нашими ребятами в СВО, возникает непередаваемое чувство патриотической гордости и восхищения силой России, мужеством наших бойцов, их невозможно сломить. Твёрдая уверенность в победе", - рассказал в воскресенье муфтий Крганов.