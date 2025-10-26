Рейтинг@Mail.ru
Фигурантка дела Долиной представилась певице ректором - РИА Новости, 26.10.2025
01:11 26.10.2025
Фигурантка дела Долиной представилась певице ректором
Фигурантка дела Долиной представилась певице ректором
Одна из обвиняемых в мошенничестве по уголовному делу об афере с квартирой Ларисы Долиной звонила певице якобы от имени ректора вуза, следует из судебных... РИА Новости, 26.10.2025
происшествия
москва
йошкар-ола
тольятти
лариса долина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московский городской суд
москва
йошкар-ола
тольятти
происшествия, москва, йошкар-ола, тольятти, лариса долина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский городской суд
Происшествия, Москва, Йошкар-Ола, Тольятти, Лариса Долина, Telegram, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московский городской суд
Фигурантка дела Долиной представилась певице ректором

Обвиняемая в афере с квартирой Долиной звонила ей якобы от имени ректора вуза

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова на заседании Таганского суда Москвы
Фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова на заседании Таганского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова на заседании Таганского суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Одна из обвиняемых в мошенничестве по уголовному делу об афере с квартирой Ларисы Долиной звонила певице якобы от имени ректора вуза, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Из протокола допроса потерпевшей Долиной Л.А. следует, что примерно в апреле месяце 2024 года в мессенджере Telegram Долиной Л.А. поступил звонок с абонентского номера ректора… которая сообщила, что с Долиной Л.А. свяжется сотрудник службы безопасности института, при этом больше ничего не пояснив. Спустя некоторое время поступил звонок от неизвестного мужчины… который представился сотрудником безопасности института, сообщил, что с ней должен связаться сотрудник "ФСБ" и задать некоторые вопросы", - говорится в документах.
Фигуранты уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной на заседании Таганского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Свидетельница по делу Долиной заявила о потере карты, куда поступили деньги
00:18
На скамье подсудимых по уголовному делу об афере с квартирой Долиной находятся четыре фигуранта: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Всем предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Они находятся в СИЗО.
Ранее Каменецкий и Леонтьев признали вину, сообщала прокуратура Москвы.
По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, со 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года совершили хищение путем обмана денежных средств на сумму 175 миллионов 120 тысяч рублей. Они также лишили ее права на жилое помещение - квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.
Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов. Артур Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева и давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей.
Лариса Долина на концерте - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Умер один из дропперов в деле об афере с квартирой Долиной
Вчера, 11:01
В конце декабря был арестован четвёртый соучастник Андрей Основа. Прокуратура столицы сообщала, что 20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам. После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери, и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам.
В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей.
Сама же Долина подала в Хамовнический суд Москвы иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной, который впоследствии выиграла и вернула себе квартиру. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением суда и обжаловала его.
Мосгорсуд затем встал на сторону Долиной. Адвокат Лурье заявил РИА Новости, что продолжит добиваться отмены решения.
Уголовное дело поступило в Балашихинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Фигурант дела об афере с квартирой Долиной подал заявление на участие в СВО
27 сентября, 06:17
 
ПроисшествияМоскваЙошкар-ОлаТольяттиЛариса ДолинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московский городской суд
 
 
