Фигурантка дела Долиной представилась певице ректором

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Одна из обвиняемых в мошенничестве по уголовному делу об афере с квартирой Ларисы Долиной звонила певице якобы от имени ректора вуза, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Из протокола допроса потерпевшей Долиной Л.А. следует, что примерно в апреле месяце 2024 года в мессенджере Telegram Долиной Л.А. поступил звонок с абонентского номера ректора… которая сообщила, что с Долиной Л.А. свяжется сотрудник службы безопасности института, при этом больше ничего не пояснив. Спустя некоторое время поступил звонок от неизвестного мужчины… который представился сотрудником безопасности института, сообщил, что с ней должен связаться сотрудник " ФСБ " и задать некоторые вопросы", - говорится в документах.

На скамье подсудимых по уголовному делу об афере с квартирой Долиной находятся четыре фигуранта: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Всем предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Они находятся в СИЗО.

Ранее Каменецкий и Леонтьев признали вину, сообщала прокуратура Москвы

По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, со 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года совершили хищение путем обмана денежных средств на сумму 175 миллионов 120 тысяч рублей. Они также лишили ее права на жилое помещение - квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.

Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов. Артур Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева и давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей.

В конце декабря был арестован четвёртый соучастник Андрей Основа. Прокуратура столицы сообщала, что 20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам. После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь , сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери, и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам.

В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей.

Сама же Долина подала в Хамовнический суд Москвы иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной, который впоследствии выиграла и вернула себе квартиру. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением суда и обжаловала его.

Мосгорсуд затем встал на сторону Долиной. Адвокат Лурье заявил РИА Новости, что продолжит добиваться отмены решения.