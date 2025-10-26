Рейтинг@Mail.ru
26.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 26.10.2025
Путин рассказал, как ВС России будут относиться к поверженному противнику
Путин рассказал, как ВС России будут относиться к поверженному противнику
Путин рассказал, как ВС России будут относиться к поверженному противнику
Армия России исторически относилась к поверженному противнику с милосердием, будет и дальше исходить из этого, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
россия
россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин рассказал, как ВС России будут относиться к поверженному противнику

Путин: Россия всегда относилась к поверженному противнику с милосердием

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Армия России исторически относилась к поверженному противнику с милосердием, будет и дальше исходить из этого, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Армия России исторически всегда относилась к поверженному противнику с милосердием. И будем из этого исходить", - сказал Путин на совещании с командующими группировками, задействованными в СВО.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Путин высказался об успехах ВС России по окружению Купянска
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
