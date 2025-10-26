Рейтинг@Mail.ru
15:22 26.10.2025
Путин рассказал, как Михалков убеждает миллионы людей
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков убеждает миллионы людей благодаря тому, что говорит искренне и от души, заявил президент РФ... РИА Новости, 26.10.2025
Путин рассказал, как Михалков убеждает миллионы людей

Путин: Михалков убеждает миллионы людей благодаря своей искренности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков убеждает миллионы людей благодаря тому, что говорит искренне и от души, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин в фильме "Никита Михалков", снятом к юбилею режиссера телеканалом "Россия-1", отметил, что Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ" обнажает проблемы, которые его волнуют как гражданина России, такую позицию ценят миллионы зрителей.
"Эта работа крайне важна именно сейчас. Конечно, Вы талантливо излагаете то, что считаете нужным сказать, но все-таки талантливых людей много, но вот почему Вам удается достигать цели, которые Вы ставите перед собой вот в этой части Вашей работы? На мой взгляд, потому что Вы говорите искренне, правдиво, от души, от сердца... Это чувствуют миллионы людей, это чувствует Ваша миллионная аудитория. И вот эта искренность, она убеждает людей в Вашей правоте, в правоте Вашей позиции", - сказал президент Михалкову на праздновании юбилея, кадры поздравления опубликованы в программе "Москва. Кремль. Путин" на "Россия-1".
Михалков - советский и российский кинорежиссер и общественный деятель, обладатель премии "Оскар". В 2020 году Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда РФ. Во вторник режиссер отметил 80-летие.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Российского Фонда Культуры, кинорежиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Путин назвал позитивным влияние, которое Михалков оказывает на поколения
15:00
 
КультураРоссияНикита МихалковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
