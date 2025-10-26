Мэру Гюмри предъявили обвинение за слова о союзе с Россией

«

"Во-первых, мэр Гюмри, воспользовавшись своим правом, всего лишь выразил мнение, проведя сравнение с созданием взаимоприемлемых союзов между другими государствами. Гукасян несколько раз подчеркивал, что это необходимо сделать, сохраняя независимую государственность. По той же логике получается, что звучащие в последнее время заявления о вступлении Республики Армении в Европейский союз также должны свидетельствовать о преступлении. Более того, Армения уже является членом ряда союзов, в том числе ОДКБ, ЕАЭС, ОБСЕ, СЕ и других организаций", — отметила адвокат.