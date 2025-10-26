https://ria.ru/20251026/mer-2050764728.html
Мэру Гюмри предъявили обвинение за слова о союзе с Россией
Мэру Гюмри предъявили обвинение за слова о союзе с Россией - РИА Новости, 26.10.2025
Мэру Гюмри предъявили обвинение за слова о союзе с Россией
Мэру армянского города Гюмри Вардану Гукасяну предъявлено новое обвинение в связи с его заявлением о необходимости формирования союза с Россией при сохранении... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T18:59:00+03:00
2025-10-26T18:59:00+03:00
2025-10-26T20:45:00+03:00
в мире
россия
гюмри
армения
вардан гукасян
никол пашинян
facebook
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049305366_267:219:1339:822_1920x0_80_0_0_85031656e9b263a72681f48b0616133b.jpg
https://ria.ru/20251023/armeniya-2050006379.html
https://ria.ru/20251022/pashinyan-2049893257.html
россия
гюмри
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049305366_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6717038796ec7c5e7db02ca420161e22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, гюмри, армения, вардан гукасян, никол пашинян, facebook, одкб, евразийский экономический союз
В мире, Россия, Гюмри, Армения, Вардан Гукасян, Никол Пашинян, Facebook, ОДКБ, Евразийский экономический союз
Мэру Гюмри предъявили обвинение за слова о союзе с Россией
Мэру Гюмри Гукасяну предъявили новое обвинение за призыв к союзу с Россией
ЕРЕВАН, 26 окт — РИА Новости. Мэру армянского города Гюмри Вардану Гукасяну предъявлено новое обвинение в связи с его заявлением о необходимости формирования союза с Россией при сохранении независимой армянской государственности, сообщила адвокат Гукасяна Заруи Постанджян в соцсети Facebook*.
«
"В субботу, 25 октября, стало известно, что правоохранительные органы приняли решение инициировать новое уголовное преследование в отношении Вардана Гукасяна за его мысли о формировании союза с другими странами, "квалифицировав" их по статье "Публичный призыв к отказу от суверенитета Республики Армении", — написала она.
Гукасян ранее заявил журналистам, что Армении, сохраняя свой суверенитет, независимую государственность, законодательство, парламент, правительство, институт президента, следует сформировать союз с Россией для защиты от турецкой угрозы.
По ее словам, обвинение не имеет ничего общего с вменяемой статьей, а произошедшее — политическое преследование.
«
"Во-первых, мэр Гюмри, воспользовавшись своим правом, всего лишь выразил мнение, проведя сравнение с созданием взаимоприемлемых союзов между другими государствами. Гукасян несколько раз подчеркивал, что это необходимо сделать, сохраняя независимую государственность. По той же логике получается, что звучащие в последнее время заявления о вступлении Республики Армении в Европейский союз также должны свидетельствовать о преступлении. Более того, Армения уже является членом ряда союзов, в том числе ОДКБ, ЕАЭС, ОБСЕ, СЕ и других организаций", — отметила адвокат.
Юрист связала новое уголовное преследование с распоряжением, отданным премьер-министром Николом Пашиняном
, об отстранении Гукасяна от политики. По словам Постанджян, защита мэра осуждает новое уголовное преследование и будет бороться всеми возможными средствами, чтобы восстановить справедливость.
Ереванский суд арестовал Гукасяна 21 октября на два месяца. Ранее адвокат мэра Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что политику предъявили обвинение по статье "Получение взятки", добавив, что Гукасян не признает свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян еще не был мэром.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.