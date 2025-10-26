Рейтинг@Mail.ru
14:19 26.10.2025
в мире
малайзия
сша
дональд трамп
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
малайзия
сша
Трамп и премьер Малайзии подписали документ по критически важным минералам

Трамп и Ибрагим подписали Меморандум о взаимопонимании по минералам

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - РИА Новости. Малайзия и США подписали Меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам в ходе переговоров, которые с американской стороны возглавил президент Дональд Трамп, сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
По словам политика, сегодня он вместе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом провел переговоры между делегациями Малайзии и США.
"В ходе мероприятия обе стороны подписали Рамочное соглашение о взаимной торговле и Меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам в качестве стратегического шага по повышению устойчивости цепочек поставок и содействию взаимной выгоде между двумя странами", - написал премьер в своем Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал соглашение с Таиландом о критически важных минералах
08:22
 
В миреМалайзияСШАДональд ТрампАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
 
 
