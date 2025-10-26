https://ria.ru/20251026/memorandum-2050713942.html
Трамп и премьер Малайзии подписали документ по критически важным минералам
Малайзия и США подписали Меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам в ходе переговоров, которые с американской стороны возглавил президент... РИА Новости, 26.10.2025
в мире
малайзия
сша
дональд трамп
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
Трамп и Ибрагим подписали Меморандум о взаимопонимании по минералам