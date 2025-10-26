Рейтинг@Mail.ru
19:02 26.10.2025
Медведев поздравил "всех друзей" России с испытанием "Буревестника"
Медведев поздравил "всех друзей" России с испытанием "Буревестника"

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил "всех друзей РФ" с успешным испытанием крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем.
"Поздравляю всех друзей России с успешным испытанием крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем и боевой частью", - написал он в социальной сети X на английском языке.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Яковенко оценил значение испытаний ракеты "Буревестник"
