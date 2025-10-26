Минздрав утвердил новые правила профилактических медосмотров детей

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В России изменились правила профилактических медосмотров детей, выяснило РИА Новости, изучив прежние правила и сверив их с новыми.

Порядок прохождения утвердил Минздрав, он вступил в силу с 1 сентября и будет действовать шесть лет — до 1 сентября 2031 года.

Первые осмотры у невролога и стоматолога теперь будут проходить позже, а ежегодные осмотры для оценки репродуктивного здоровья начнутся раньше

Согласно действовавшему с 2019 года порядку, впервые осмотр акушера-гинеколога для девочек и детского уролога-андролога для мальчиков проводился в три года, затем — в шесть лет, а начиная с 14 лет — ежегодно. Теперь первый осмотр этими специалистами будет проводиться в шесть лет, а вот ежегодные осмотры теперь должны начинаться на год раньше — с 13 лет.

Новый порядок предусматривает, что осмотр педиатра может проводиться в том числе участковым педиатром и врачом общей практики (семейным врачом). А базовый и расширенный неонатальные скрининги проводятся в случае отсутствия данных об их проведении, но не позднее 28 дней жизни.

Медосмотр ребенка в возрасте одного месяца теперь предполагает прием у педиатра, детского хирурга и офтальмолога. Раньше в этом возрасте помимо указанных врачей необходимо было пройти еще невролога и детского стоматолога. Первый профосмотр невролога теперь будет в три месяца, а прием у стоматолога – в год. В новых правилах, как и прежде, предусмотрены ежегодные осмотры детского стоматолога.

Кроме того, на осмотре в один месяц ребенку кроме других исследований теперь будут делать офтальмоскопию в условиях мидриаза. Это исследование глазного дна при расширенном зрачке, которое проводит офтальмолог во время осмотра. Аналогичное обследование должно проводиться и в возрасте года.

Также в новых правилах указано, что аудиологический скрининг новорожденных — исследование слуха с помощью вызванной отоакустической эмиссии — проводят в течение первого года жизни ребенка в любое время в случае отсутствия данных о его проведении. Это же исследование будут проводить и на осмотрах оториноларинголога в один год и в шесть лет.

Скрининги на выявление группы риска возникновения или нарушения психического развития теперь предусмотрены при осмотрах в полтора и в два года. Их будет проводить педиатр с помощью анкетирования родителей или других законных представителей несовершеннолетнего.