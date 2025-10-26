Рейтинг@Mail.ru
Минздрав утвердил новые правила профилактических медосмотров детей - РИА Новости, 26.10.2025
14:51 26.10.2025
Минздрав утвердил новые правила профилактических медосмотров детей
Минздрав утвердил новые правила профилактических медосмотров детей
В России изменились правила профилактических медосмотров детей, выяснило РИА Новости, изучив прежние правила и сверив их с новыми. РИА Новости, 26.10.2025
Новости
общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Здоровье

Минздрав утвердил новые правила профилактических медосмотров детей

© iStock.com / SeventyFourРебенок на приеме у педиатра
Ребенок на приеме у педиатра - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© iStock.com / SeventyFour
Ребенок на приеме у педиатра . Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В России изменились правила профилактических медосмотров детей, выяснило РИА Новости, изучив прежние правила и сверив их с новыми.
Порядок прохождения утвердил Минздрав, он вступил в силу с 1 сентября и будет действовать шесть лет — до 1 сентября 2031 года.
Первые осмотры у невролога и стоматолога теперь будут проходить позже, а ежегодные осмотры для оценки репродуктивного здоровья начнутся раньше
Согласно действовавшему с 2019 года порядку, впервые осмотр акушера-гинеколога для девочек и детского уролога-андролога для мальчиков проводился в три года, затем — в шесть лет, а начиная с 14 лет — ежегодно. Теперь первый осмотр этими специалистами будет проводиться в шесть лет, а вот ежегодные осмотры теперь должны начинаться на год раньше — с 13 лет.
Новый порядок предусматривает, что осмотр педиатра может проводиться в том числе участковым педиатром и врачом общей практики (семейным врачом). А базовый и расширенный неонатальные скрининги проводятся в случае отсутствия данных об их проведении, но не позднее 28 дней жизни.
Еда в пластиковом контейнере - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Главный педиатр Москвы рассказал, что дать школьнику для перекуса
4 сентября 2023, 03:24
Медосмотр ребенка в возрасте одного месяца теперь предполагает прием у педиатра, детского хирурга и офтальмолога. Раньше в этом возрасте помимо указанных врачей необходимо было пройти еще невролога и детского стоматолога. Первый профосмотр невролога теперь будет в три месяца, а прием у стоматолога – в год. В новых правилах, как и прежде, предусмотрены ежегодные осмотры детского стоматолога.
Кроме того, на осмотре в один месяц ребенку кроме других исследований теперь будут делать офтальмоскопию в условиях мидриаза. Это исследование глазного дна при расширенном зрачке, которое проводит офтальмолог во время осмотра. Аналогичное обследование должно проводиться и в возрасте года.
Также в новых правилах указано, что аудиологический скрининг новорожденных — исследование слуха с помощью вызванной отоакустической эмиссии — проводят в течение первого года жизни ребенка в любое время в случае отсутствия данных о его проведении. Это же исследование будут проводить и на осмотрах оториноларинголога в один год и в шесть лет.
Скрининги на выявление группы риска возникновения или нарушения психического развития теперь предусмотрены при осмотрах в полтора и в два года. Их будет проводить педиатр с помощью анкетирования родителей или других законных представителей несовершеннолетнего.
Кроме того, в новые правила включили исследование уровня холестерина в крови экспресс-методом с использованием тест-полосок. Его будут проводить на медосмотрах в шесть и десять лет детям, относящимся по результату осмотра педиатра к группе риска.
Девочка с планшетом - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Педиатр объяснил, как уберечь детей от множества опасностей в интернете
5 мая 2024, 03:49
 
ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
