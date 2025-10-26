Рейтинг@Mail.ru
МЧС России может помочь в становлении чрезвычайных служб в Сирии и Африке - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/mchs-2050778654.html
МЧС России может помочь в становлении чрезвычайных служб в Сирии и Африке
МЧС России может помочь в становлении чрезвычайных служб в Сирии и Африке - РИА Новости, 26.10.2025
МЧС России может помочь в становлении чрезвычайных служб в Сирии и Африке
Глава МЧС РФ Александр Куренков и гендиректор гражданской обороны Саудовской Аравии Хамад Ибн Сулейман Альфарадж обсудили становление чрезвычайных служб в Сирии РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T20:43:00+03:00
2025-10-26T20:43:00+03:00
в мире
россия
саудовская аравия
сирия
александр куренков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
международная организация гражданской обороны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602231865_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_392a73443cef6bdf7f678ae80b3aedd8.jpg
https://ria.ru/20250908/afganistan-2040339864.html
https://ria.ru/20250819/pomosch-2036243635.html
россия
саудовская аравия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602231865_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_89d09d48a86d9aaa05d2aeef0552cc4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, саудовская аравия, сирия, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), международная организация гражданской обороны
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Сирия, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Международная организация гражданской обороны

МЧС России может помочь в становлении чрезвычайных служб в Сирии и Африке

© РИА Новости / Виктория Гагкаева | Перейти в медиабанкЭмблема МЧС России на служебном автомобиле
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
Перейти в медиабанк
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков и гендиректор гражданской обороны Саудовской Аравии Хамад Ибн Сулейман Альфарадж обсудили становление чрезвычайных служб в Сирии и Африке в рамках Международной организации гражданской обороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского спасательного ведомства.
"Александр Куренков и Хамад Ибн Сулейман Альфарадж обсудили взаимодействие в многостороннем формате, в частности в рамках Международной организации гражданской обороны… За счет российских добровольных взносов оказывается помощь спасательным службам более десятка государств. Перспективным продолжением этой работы может стать помощь в становлении чрезвычайных служб Сирийской Арабской Республики и на Африканском континенте", - говорится в сообщении.
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Спецборт МЧС доставил в Афганистан гуманитарную помощь
8 сентября, 04:57
Отмечается, что проекты по содействию в становлении чрезвычайных служб стран-членов организации включают в себя поставку современной пожарно-спасательной техники и обучение местных специалистов.
"Наши знания и ресурсы могли бы быть использованы в этих регионах для создания и совершенствования механизмов борьбы с современными вызовами и угрозами природного и техногенного характера. Полагаю, что такая планомерная совместная работа будет способствовать повышению безопасности граждан в наиболее уязвимых регионах мира", - приводит слова главы МЧС РФ пресс-служба ведомства.
Переговоры Куренкова и Альфараджа прошли в штаб-квартире Генерального директората гражданской обороны Саудовской Аравии в преддверии чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.
Самолет МЧС России с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Россия является одним из лидеров в оказании гумпомощи, рассказали в МЧС
19 августа, 10:42
 
В миреРоссияСаудовская АравияСирияАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Международная организация гражданской обороны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала