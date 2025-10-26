МЧС России может помочь в становлении чрезвычайных служб в Сирии и Африке

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков и гендиректор гражданской обороны Саудовской Аравии Хамад Ибн Сулейман Альфарадж обсудили становление чрезвычайных служб в Сирии и Африке в рамках Международной организации гражданской обороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского спасательного ведомства.

Отмечается, что проекты по содействию в становлении чрезвычайных служб стран-членов организации включают в себя поставку современной пожарно-спасательной техники и обучение местных специалистов.