МЧС России может помочь в становлении чрезвычайных служб в Сирии и Африке

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков и гендиректор гражданской обороны Саудовской Аравии Хамад Ибн Сулейман Альфарадж обсудили становление чрезвычайных служб в Сирии и Африке в рамках Международной организации гражданской обороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского спасательного ведомства.
"Александр Куренков и Хамад Ибн Сулейман Альфарадж обсудили взаимодействие в многостороннем формате, в частности в рамках Международной организации гражданской обороны… За счет российских добровольных взносов оказывается помощь спасательным службам более десятка государств. Перспективным продолжением этой работы может стать помощь в становлении чрезвычайных служб Сирийской Арабской Республики и на Африканском континенте", - говорится в сообщении.
Спецборт МЧС доставил в Афганистан гуманитарную помощь
8 сентября, 04:57
Отмечается, что проекты по содействию в становлении чрезвычайных служб стран-членов организации включают в себя поставку современной пожарно-спасательной техники и обучение местных специалистов.
"Наши знания и ресурсы могли бы быть использованы в этих регионах для создания и совершенствования механизмов борьбы с современными вызовами и угрозами природного и техногенного характера. Полагаю, что такая планомерная совместная работа будет способствовать повышению безопасности граждан в наиболее уязвимых регионах мира", - приводит слова главы МЧС РФ пресс-служба ведомства.
Переговоры Куренкова и Альфараджа прошли в штаб-квартире Генерального директората гражданской обороны Саудовской Аравии в преддверии чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.