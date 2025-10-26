Рейтинг@Mail.ru
Премьер Малайзии покинет саммит АСЕАН для встречи Трампа, сообщает источник - РИА Новости, 26.10.2025
03:40 26.10.2025
Премьер Малайзии покинет саммит АСЕАН для встречи Трампа, сообщает источник
Премьер Малайзии покинет саммит АСЕАН для встречи Трампа, сообщает источник - РИА Новости, 26.10.2025
Премьер Малайзии покинет саммит АСЕАН для встречи Трампа, сообщает источник
Премьер Малайзии Анвар Ибрагим временно покинет саммит лидеров стран АСЕАН, который его страна принимает в Куала-Лумпуре, чтобы встретить президента США... РИА Новости, 26.10.2025
в мире
малайзия
куала-лумпур
сша
дональд трамп
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
малайзия
куала-лумпур
сша
в мире, малайзия, куала-лумпур, сша, дональд трамп, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
В мире, Малайзия, Куала-Лумпур, США, Дональд Трамп, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
Премьер Малайзии покинет саммит АСЕАН для встречи Трампа, сообщает источник

Премьер Малайзии временно покинет саммит АСЕАН и встретит Трампа в аэропорту

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Архивное фото
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим временно покинет саммит лидеров стран АСЕАН, который его страна принимает в Куала-Лумпуре, чтобы встретить президента США Дональда Трампа в аэропорту, сообщил РИА Новости источник в администрации премьера.
Трамп прибудет в Малайзию с рабочим визитом в воскресенье утром. Ожидается, что он примет участие в саммите стран АСЕАН в качестве почетного гостя.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Трамп рассказал, когда Таиланд и Камбоджа подпишут мирный договор
02:14
"После церемонии открытия саммита премьер-министр должен будет поспешить, чтобы успеть встретить Трампа в аэропорту", - сообщил источник.
Мероприятия саммита стран АСЕАН начались в Куала-Лумпуре 23 октября, основная же программа пройдет 26-28 октября. Именно тогда на саммит прибудут приглашенные гости из крупных держав, включая США и Бразилию. Ожидается, что в ходе саммита содружество АСЕАН примет в свои ряды новую страну - Восточный Тимор. Члены альянса стран также надеются, что в ходе обсуждений может быть подписана "мирная декларация" между Камбоджей и Таиландом.
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Новая премьер Японии намерена поехать на саммит АСЕАН
21 октября, 17:37
 
В миреМалайзияКуала-ЛумпурСШАДональд ТрампАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
 
 
