Премьер Малайзии покинет саммит АСЕАН для встречи Трампа, сообщает источник

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим временно покинет саммит лидеров стран АСЕАН, который его страна принимает в Куала-Лумпуре, чтобы встретить президента США Дональда Трампа в аэропорту, сообщил РИА Новости источник в администрации премьера.
"После церемонии открытия саммита премьер-министр должен будет поспешить, чтобы успеть встретить Трампа в аэропорту", - сообщил источник.
Мероприятия саммита стран АСЕАН начались в Куала-Лумпуре 23 октября, основная же программа пройдет 26-28 октября. Именно тогда на саммит прибудут приглашенные гости из крупных держав, включая США и Бразилию. Ожидается, что в ходе саммита содружество АСЕАН примет в свои ряды новую страну - Восточный Тимор. Члены альянса стран также надеются, что в ходе обсуждений может быть подписана "мирная декларация" между Камбоджей и Таиландом.
