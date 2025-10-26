Премьер Малайзии покинет саммит АСЕАН для встречи Трампа, сообщает источник

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим временно покинет саммит лидеров стран АСЕАН, который его страна принимает в Куала-Лумпуре, чтобы встретить президента США Дональда Трампа в аэропорту, сообщил РИА Новости источник в администрации премьера.