04:09 26.10.2025 (обновлено: 11:09 26.10.2025)
Малайзия проведет масштабную операцию для охраны Трампа
в мире, сша, малайзия, куала-лумпур, дональд трамп
В мире, США, Малайзия, Куала-Лумпур, Дональд Трамп
Малайзия проведет масштабную операцию для охраны Трампа

Straits Times: Малайзия проведет масштабную операцию для охраны Трампа

© AP Photo / Vincent ThianЛоготип АСЕАН на фоне башен-близнецов Петронас в Малайзии
Логотип АСЕАН на фоне башен-близнецов Петронас в Малайзии - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Vincent Thian
Логотип АСЕАН на фоне башен-близнецов Петронас в Малайзии
Читать ria.ru в
Дзен
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - РИА Новости. Малайзия проведет масштабную операцию для охраны президента США Дональда Трампа, она будет включать вертолеты и дежурящих в столице сотрудников полиции в штатском, сообщает малайзийский портал New Straits Times.
"Когда президент США Дональд Трамп прибудет сюда сегодня на 47-й саммит АСЕАН, долина Кланг на короткое время станет ареной одной из самых сложных логистических и охранных операций в мире… Когда самолёт (Трампа - ред.) приземлится на малайзийской земле, будет запущена целая наземная операция. На взлётно-посадочной полосе службы безопасности образуют плотный периметр, местные власти перекрывают подъездные пути, а колонна сверкающих чёрных автомобилей стоит наготове", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Премьер Малайзии покинет саммит АСЕАН для встречи Трампа, сообщает источник
03:40
По данным издания, в центре этого конвоя - бронированный лимузин под названием "Зверь", "способный выдерживать обстрелы, взрывы и химические атаки".
"Вертолеты смогут незаметно кружить в небе, пока сотрудники полиции в штатском будут сливаться с толпой внизу", - отмечает портал.
Мероприятия саммита стран АСЕАН начались в Куала-Лумпуре 23 октября, основная же программа пройдет 26-28 октября. Именно тогда на саммит прибудут приглашенные гости из крупных держав, включая США и Бразилию. Ожидается, что в ходе саммита содружество АСЕАН примет в свои ряды новую страну - Восточный Тимор. Члены альянса стран также надеются, что в ходе обсуждений может быть подписана "мирная декларация" между Камбоджей и Таиландом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Трамп рассказал, когда Таиланд и Камбоджа подпишут мирный договор
02:14
 
