Малайзия проведет масштабную операцию для охраны Трампа

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - РИА Новости. Малайзия проведет масштабную операцию для охраны президента США Дональда Трампа, она будет включать вертолеты и дежурящих в столице сотрудников полиции в штатском, сообщает малайзийский портал New Straits Times.
"Когда президент США Дональд Трамп прибудет сюда сегодня на 47-й саммит АСЕАН, долина Кланг на короткое время станет ареной одной из самых сложных логистических и охранных операций в мире… Когда самолёт (Трампа - ред.) приземлится на малайзийской земле, будет запущена целая наземная операция. На взлётно-посадочной полосе службы безопасности образуют плотный периметр, местные власти перекрывают подъездные пути, а колонна сверкающих чёрных автомобилей стоит наготове", - говорится в сообщении.
По данным издания, в центре этого конвоя - бронированный лимузин под названием "Зверь", "способный выдерживать обстрелы, взрывы и химические атаки".
"Вертолеты смогут незаметно кружить в небе, пока сотрудники полиции в штатском будут сливаться с толпой внизу", - отмечает портал.
Мероприятия саммита стран АСЕАН начались в Куала-Лумпуре 23 октября, основная же программа пройдет 26-28 октября. Именно тогда на саммит прибудут приглашенные гости из крупных держав, включая США и Бразилию. Ожидается, что в ходе саммита содружество АСЕАН примет в свои ряды новую страну - Восточный Тимор. Члены альянса стран также надеются, что в ходе обсуждений может быть подписана "мирная декларация" между Камбоджей и Таиландом.