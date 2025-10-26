Рейтинг@Mail.ru
Во Франции выразили обеспокоенность насчет украденных из Лувра украшений
20:51 26.10.2025
Во Франции выразили обеспокоенность насчет украденных из Лувра украшений
Украденные из парижского музея Лувр драгоценные украшения уже могли разобрать и измельчить, поэтому их уже никогда не получится собрать обратно, выразил... РИА Новости, 26.10.2025
франция
париж
в мире
франция, париж, в мире
Франция, Париж, Drouot, NBC, В мире
© AP Photo / Emma Da SilvaПолицейская машина у здания Лувра в Париже, Франция
Полицейская машина у здания Лувра в Париже, Франция. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Украденные из парижского музея Лувр драгоценные украшения уже могли разобрать и измельчить, поэтому их уже никогда не получится собрать обратно, выразил обеспокоенность французский законодатель Александр Портье.
Президент французского аукционного дома Drouot Александр Жикелло 19 октября сообщил, что грабители могут продать украденные из Лувра драгоценности, разобрав их на составные материалы, но их стоимость будет гораздо ниже. Он также выразил уверенность, что в нынешнем состоянии эти предметы совершенно невозможно продать.
"Я беспокоюсь, что на данный момент драгоценности уже разобраны, измельчены и рискуют быть видоизменены... Даже если мы найдем все элементы, мы не сможем собрать обратно украденные короны и ожерелья", - сказал Портье в интервью телеканалу NBC.
Законодатель подчеркнул, что украденные драгоценности могут быть утеряны "для всего человечества".
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений из коллекции французских королев и императриц, среди них - тиары, серьги, ожерелья и броши. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес 19 октября заявил, что грабители попали в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Газета Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей. В воскресенье прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила, что нескольких человек задержали во Франции в рамках дела об ограблении.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
