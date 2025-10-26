Рейтинг@Mail.ru
Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра, пишут СМИ
12:54 26.10.2025 (обновлено: 13:54 26.10.2025)
Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра, пишут СМИ
Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2025
Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра, пишут СМИ
Французские силовики задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра, пишет Figaro. РИА Новости, 26.10.2025
Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра, пишут СМИ

Le Figaro: во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра

© AP Photo / Alexander TurnbullПодъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Alexander Turnbull
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 окт — РИА Новости. Французские силовики задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра, пишет Figaro.
"Двое грабителей были помещены под стражу за кражу в составе организованной группы лиц и участие в преступном сговоре", — уточнила газета со ссылкой на источник в полиции.
По ее данным, одного подозреваемого поймали в аэропорту Шарль-де-Голль при попытке вылететь в Алжир, второго — в Парижском регионе, он планировал бежать в Мали.
Прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила задержание нескольких человек в рамках расследования. По ее словам, автовышка, которую использовали грабители, угнали из одноименной коммуны — Лувр.
Ограбление Лувра

В прошлое воскресенье преступники пробрались в музей и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них — поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо — нашли и вернули в музей. Ущерб от ограбления оценивают в 88 миллионов евро.
Как пишет британская газета Telegraph, французские следователи считают, что как минимум один охранник Лувра сотрудничал с грабителями. Для расследования задействовали более ста следователей.
