Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра, пишут СМИ

"Двое грабителей были помещены под стражу за кражу в составе организованной группы лиц и участие в преступном сговоре", — уточнила газета со ссылкой на источник в полиции.

Прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила задержание нескольких человек в рамках расследования. По ее словам, автовышка, которую использовали грабители, угнали из одноименной коммуны — Лувр.

В прошлое воскресенье преступники пробрались в музей и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них — поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо — нашли и вернули в музей. Ущерб от ограбления оценивают в 88 миллионов евро.