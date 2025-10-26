https://ria.ru/20251026/luvr-2050692214.html
Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра, пишут СМИ
Французские силовики задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра, пишет Figaro. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T12:54:00+03:00
Le Figaro: во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра
ПАРИЖ, 26 окт — РИА Новости.
Французские силовики задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра, пишет Figaro
.
«
"Двое грабителей были помещены под стражу за кражу в составе организованной группы лиц и участие в преступном сговоре", — уточнила газета со ссылкой на источник в полиции.
По ее данным, одного подозреваемого поймали в аэропорту Шарль-де-Голль при попытке вылететь в Алжир, второго — в Парижском регионе, он планировал бежать в Мали
.
Прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила задержание нескольких человек в рамках расследования. По ее словам, автовышка, которую использовали грабители, угнали из одноименной коммуны — Лувр.
В прошлое воскресенье преступники пробрались в музей и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них — поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо — нашли и вернули в музей. Ущерб от ограбления оценивают в 88 миллионов евро.
Как пишет британская газета Telegraph, французские следователи считают, что как минимум один охранник Лувра сотрудничал с грабителями. Для расследования задействовали более ста следователей.